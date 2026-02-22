100均で持ち運びの最適解みつけた！小さいのに意外と機能的♡ポーチに入れときたいケアグッズ
商品情報
商品名：爪切り（E）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480847672
小さくて機能的！ダイソーのミニサイズ爪切りをチェック
ダイソーをパトロールしていると、衛生グッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『爪切り（E）』。お値段は￥110（税込）です。とてもコンパクトで軽量な爪切りで、ポーチにポイッと入れておけるアイテムです。
持ち手部分には穴が開いているので、ボールチェーンなどが通せます。キーホルダーのように取り付けられるのも嬉しいポイントです。
手のひらに乗せると、さらにこの小さなサイズ感が伝わるかと思います。果たしてちゃんと爪が切れるのか…早速使用していきます！
甘皮もカットできる！ダイソーの『爪切り（E）』
実際に爪をカットしてみると、「100円ならこんなものかな…」と感じる切れ味でした。多少切り口がガサッとしますが、切れなくはないので許容範囲です。全く切れない爪切りは、爪を押し切るような形でボロボロの仕上がりになりますが、こちらはそういったことはありません。ただ、サイドが開いているので爪が飛び散りやすいのと、やすりが付いていないのがちょっぴり残念でした。
とはいえ、小回りが利きやすく、また、刃が斜めになっているので、先端を駆使して細かくコントロールできるのは◎甘皮やささくれなどもカットしやすいです。出先で気になる部分をサッとケアするくらいなら、こちらで十分だと思いました。
持ち運べる爪やすりなら、ダイソーの『折りたたみネイルファイル』がおすすめです。尖った先端を隠せるので安全性が高く、コンパクトにもなるのでポーチに入れておきやすいです。使い心地も申し分ないのでお試しあれ。
今回はダイソーの『爪切り（E）』と『折りたたみネイルファイル』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。