100均で持ち運びの最適解みつけた！小さいのに意外と機能的♡ポーチに入れときたいケアグッズ

出先で爪が割れてしまったり、甘皮やささくれが気になることってありますよね。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、そんなお悩みをまるっと解決してくれるケアグッズを見つけました。コンパクトな爪切りで、ポーチに入れてもかさばらないのが魅力。実際に使ってみたので、この機会に要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：爪切り（E）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480847672

小さくて機能的！ダイソーのミニサイズ爪切りをチェック

ダイソーをパトロールしていると、衛生グッズ売り場で気になる商品を発見。その名も『爪切り（E）』。お値段は￥110（税込）です。とてもコンパクトで軽量な爪切りで、ポーチにポイッと入れておけるアイテムです。

持ち手部分には穴が開いているので、ボールチェーンなどが通せます。キーホルダーのように取り付けられるのも嬉しいポイントです。

手のひらに乗せると、さらにこの小さなサイズ感が伝わるかと思います。果たしてちゃんと爪が切れるのか…早速使用していきます！

甘皮もカットできる！ダイソーの『爪切り（E）』

実際に爪をカットしてみると、「100円ならこんなものかな…」と感じる切れ味でした。多少切り口がガサッとしますが、切れなくはないので許容範囲です。全く切れない爪切りは、爪を押し切るような形でボロボロの仕上がりになりますが、こちらはそういったことはありません。ただ、サイドが開いているので爪が飛び散りやすいのと、やすりが付いていないのがちょっぴり残念でした。

とはいえ、小回りが利きやすく、また、刃が斜めになっているので、先端を駆使して細かくコントロールできるのは◎甘皮やささくれなどもカットしやすいです。出先で気になる部分をサッとケアするくらいなら、こちらで十分だと思いました。

持ち運べる爪やすりなら、ダイソーの『折りたたみネイルファイル』がおすすめです。尖った先端を隠せるので安全性が高く、コンパクトにもなるのでポーチに入れておきやすいです。使い心地も申し分ないのでお試しあれ。

今回はダイソーの『爪切り（E）』と『折りたたみネイルファイル』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。