侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流した。２０１７年大会以来のＷＢＣはチーム最年長３６歳として参戦する。最年少２３歳右腕の高橋宏斗とは、１３歳差。投手陣も若手が多いが、菅野は「本当に下の選手ばっかりですし、喋ったこともない選手ばかりなので、積極的にそこらへんは。話すのは好きなので、コミュニケーションをとっていけたらいいなと思ってます」と話した。

菅野は、侍ジャパンのウェアを身を包んでサブグラウンドに登場すると、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュと談笑。練習前の投手陣の円陣では拍手で迎えられた。ウォーミングアップでは高橋や北山らと言葉を交わした。その後ブルペンに足を運び、ダルビッシュや首脳陣が見守る中で、キレのある計３９球を投げ込んだ。現在の調子については「バランスだったりとか、トラックマンも見ながら色々確認しながらやりました。特別いいってわけじゃないけど、日に日に順応していけばいいんじゃないかなと思います」と語った。

メジャー１年目だった昨季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。オリオールズで唯一１年間ローテを守り、多くの一流打者と対戦してきた経験は国際大会でも心強い。１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献。準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投した。今大会は先発の一角として期待されている。菅野は山本、菊池とともに先発の軸を託される見込み。今後は３月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）に登板する。