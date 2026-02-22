侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流し、２０１７年大会以来の参戦となるＷＢＣ参加への思いを語った。ソフトバンクとの壮行試合を前に取材に応じたチーム最年長３６歳右腕は「僕が出た時よりもね、はるかに注目度は高いですし、前回大会も本当に、すごい戦いをしているなという風におもっていた。またこうやって代表のユニフォームを着れるとは、夢にも思ってなかったので、そういう痺れる戦い中の、輪にいれるってことは本当に幸せなことだなと」と語った。

菅野は、侍ジャパンのウェアを身を包んでサブグラウンドに登場すると、アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュと談笑。練習前の投手陣の円陣では拍手で迎えられた。ウォーミングアップでは高橋や北山らと言葉を交わした。その後ブルペンに足を運び、ダルビッシュや首脳陣が見守る中で、キレのある計３９球を投げ込んだ。現在の調子については「バランスだったりとか、トラックマンも見ながら色々確認しながらやりました。特別いいってわけじゃないけど、日に日に順応していけばいいんじゃないかなと思います」と語った。

メジャー１年目だった昨季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。オリオールズで唯一１年間ローテを守り、多くの一流打者と対戦してきた経験は国際大会でも心強い。１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献。準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投した。今大会は先発の一角として期待されている。

菅野は山本、菊池とともに先発の軸を託される見込みだ。今後は３月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）に登板し、同８日の１次ラウンド第３戦・オーストラリア戦（東京ドーム）に向かう公算が大きい。今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真ら多くのメジャーリーガーが参戦している。