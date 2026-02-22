フジ生田竜聖アナ「弟権限で流出させます」兄・生田斗真の“解禁前”カット公開に反響相次ぐ「最高のネタバレ」「2ショットそっくり」
【モデルプレス＝2026/02/22】フジテレビの生田竜聖アナウンサーが2月21日、自身のInstagramを更新。兄・生田斗真のオフショットを公開し、話題を集めている。
【写真】生田竜聖アナ、兄・斗真との「そっくり」2ショット
竜聖アナは「推しが先日アーティストデビューしたので、ミュージックビデオの撮影現場にお邪魔しました」とつづり、斗真のデビュー曲「スーパーロマンス」のMV撮影現場での2ショットを公開。写真好きで知られており、自身のInstagramでもアナウンサーのオフショットをはじめとしたカットを多数公開している竜聖アナは「ミュージックビデオはまだ解禁になっていないのですが、、、撮影現場の裏側を弟権限で流出させます！」と自ら撮影した解禁前のMVのカットを多数披露した。
この投稿を受け、ファンからは「兄弟仲良すぎ」「2ショットそっくり」「弟権限最強です！」「流出ありがとう！」「最高のネタバレ」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆生田竜聖アナ「弟権限で流出」兄・生田斗真のオフショット公開
◆生田竜聖アナ撮影の生田斗真に反響
