◇大阪マラソン（2026年2月22日 大阪府庁前〜大阪城公園内、42・195キロ）

24年大会優勝の平林清澄（23＝ロジスティード）が2時間6分14秒で日本人トップの5位に入り、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月、名古屋）の出場権を獲得した。優勝は、2時間05分20秒のイブラヒム・ハッサン（ジブチ）だった。

30キロまでは集団の中で走り、31キロ付近でペースを上げて、ハッサンとともに、8キロ手前で飛び出した吉田響（23＝サンベルクス）を追った。37キロ付近で吉田を追い抜き、その後、ハッサンに引き離されたものの、粘りの走りを見せて自己記録でゴールに飛び込んだ。

レース後、平林は「途中で優勝も見えていた中で、後半に失速してしまったというところが悔しい部分ではありますが、ひとまず前日会見でも言っていた6位以内、2時間6分半切りのMGC出場権を取れたというところがよかったと思う」と話した。そして、「前回の大阪から2年を経て、この暑さの中でも走れるというか、成長はしているんではないかなと感じます。設定が2年前よりも早い中で、この暑さというコンディションもあったんですけれども、しっかりと余裕を持って30キロを通過して、そこから積極的に攻めることができたということは自分の持ち味を出したと思う」と自身を評価し、「昨年の長い長い冬眠からしっかり覚めたところをしっかり見せられたと思う」と笑みを見せた。

序盤に飛び出した吉田については、「正直あんな所で飛び出すとは思っていなかった。予想外のことをしてくるとは思ってはいたんですけれども、予想の範囲を超えてくる走りで素直に凄いなと思いました。ただ同じ年代としてニューイヤーの2区も負けているので最後はしっかりと彼に勝ちたいなという思いがあったので、前を追えたのでよかったと思う」とライバル心をのぞかせた。31キロ付近でのペースアップについては「ハッサンが飛び出したので、そこについていくという形で追いかけようと思った。最後の折り返しの所でタイムを計っていて1分で、31キロでもあまり変わっていなかったので、このまま追いつけるなと手ごたえを感じて前に行きました」と振り返り、今後について「ロス五輪というところが最大の目標なのでMGC出場と、2時間3分台のファストパスのタイムアタックできるチャンスも出てくると思うので、そこに向けてさらに精進していきたい」と話していた。

◇平林 清澄（ひらばやし・きよと）2002年12月4日、福井県越前市出身の23歳。小学4年から中学まで片道4キロほどの山間の道を自転車通学。中学まではバドミントンに親しみ、美方高で本格的に長距離を始める、2年時に5000メートルで全国高校総体出場。国学院大に進み、箱根駅伝は3年連続出場（1年＝9区2位、2年＝2区7位、3年＝2区3位）。24年の3年時に初マラソンとなった大阪マラソンで2時間6分18秒で優勝した。