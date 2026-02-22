ÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤¬ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ö²È¤Ë¤¢¤ëÊª¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤ò¤ª¶â¤Ç²ò·è¡×¤½¤·¤Æ¡Ä
¤ª¶â¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Éô²°¤¬ÊÒ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¶â±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÔÊÒ¤Å¤±½¬´·¡Õ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤1Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡Ê¹½À®¡§ÌîËÜÍ³µ¯¡Ë
1Æü10Ê¬¡¢3¥«·î¤ÎÊÒ¤Å¤±¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÃù¶âÂÎ¼Á¤ËÂçÊÑ¿È¡ª
* * * * * * *
ÌµÂÌ¸¯¤¤¤¹¤ë¿Í¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï
»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ìó4000¿Í¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬½¬´·²½¤·¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÉ×ÉØÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ôÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Â¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¡£¼Â¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ï²Èñ¤Î·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÊÒ¤Å¤±¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸³è½¬´·¤ä»×¹Í¤Î¥¯¥»¤òÊÑ¤¨¤¿·ë²Ì¡¢ÉÔÍ×¤ÊÇã¤¤Êª¤¬¸º¤ê¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ô3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Õ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
£±¡Ë²È¤Ë¤¢¤ëÊª¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢ºß¸Ë¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ä¤¤Çã¤¤Î¯¤á¤¹¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°Â¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆÃÇäÉÊ¤ËÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï»È¤¦¤«¤é¡×¤È¤ªÆÀ¤Ê¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ë¤Ä¤é¤ì¤¿¤ê¡£Çã¤Ã¤¿Êª¤¬¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤¤¹þ¤á¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ëºß¸Ë´ÉÍý¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë²È¤Ë¤¢¤ëÊª¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢Í×¤é¤Ê¤¤½ÐÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
£²¡Ë»þ´Ö¤ÎÏ²Èñ¤ò¤ª¶â¤Ç²ò·è
Éô²°¤ÎÃæ¤ËÊª¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤âÁÜ¤·Êª¤äÊÒ¤Å¤±¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤Î¥í¥¹¤ò¤ª¶â¤Ç²ò·è¤¹¤ë½¬´·¤¬¤Ä¤¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÉ¬Í×¤ÊÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢Äü¤á¤ÆÇã¤¤Ä¾¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢Æ±¤¸Êª¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¬¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢²È¤Ç¤´ÈÓ¤òºî¤í¤¦¤Ë¤â¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÊÒ¤Å¤±¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È¡¢ÎÁÍý¼«ÂÎ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ªÁÚºÚ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥´¥ß¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë²È»ö¤ÎÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤ª¶â¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿°½Û´Ä¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
£³¡Ë²È¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø
Êª¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤¿Éô²°¤Ïµï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«²È¼«ÂÎ¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸µ¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆü¡¹¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤òÈ¯»¶¤·¡¢Ìþ¤ä¤·¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¾×Æ°Çã¤¤¤·¤¿¤ê¡¢»¶¤é¤«¤Ã¤¿²È¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Ñ¡¼¥Èµ¢¤ê¤Ë¥«¥Õ¥§¤Ë´ó¤êÆ»¤·¤¿¤ê¤È¡¢»¶ºâ¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Éô²°¤Ï¿´¤Î¶À¡£Ë»¤·¤µ¤òÍýÍ³¤ËÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼¼Æâ¤â»¶¤é¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¸ÍÃª¤ä°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤Æ¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÁÛ¤È°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÊÒ¤Å¤±¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¶â¤òÃù¤á¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï»ä¤â¡¢Éô²°¤òÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£24ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢Àì¶È¼çÉØ¤È¤·¤Æ°é»ù¤È²È»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿20Ç¯´Ö¤ÏÉô²°¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤¬¥ê¥¹¥È¥é¤µ¤ì¡¢»ä¤¬³°¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÒ¤Å¤±¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ö»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¿·ë²Ì¡¢²È¤Ï¹Ó¤ìÊüÂê¡£É×ÉØ¥²¥ó¥«¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ»¶¤é¤«¤Ã¤¿²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ãæ³ØÂ´¶È¤ò¹µ¤¨¤¿Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Í§¿Í¤ò²È¤Ë¾·¤¤¤Æ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤éÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤ÏË¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ï»Ò°é¤Æ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÆ¯¤¤Ë½Ð¤Æ»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤ËÂçË»¤·¡£»Ò¤É¤â¤¬¼«Î©¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Îµ¤ÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¤â¤·¤â²Ë¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÒ¤Å¤±¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡×¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£»Ï¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ËèÆü³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹Ì¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë
ÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÃ¯¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô²°¤ò¤¤ì¤¤¤ËÊÝ¤Æ¤Ð¡¢µ¤Ê¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²È»ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ÏÌ¤Íè¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¡£¼«Ê¬¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤Æ¤¹¤°¡¢Ìë¿²¤ëÁ°¤Ê¤É¡¢1Æü10Ê¬¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ë»þ´ÖÂÓ¤ò·è¤á¤Æ½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¡£»õËá¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¤·¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÊÒ¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏNG¡£Ä¹Ç¯Î¯¤á¹þ¤ó¤ÀÊª¤ò²¡¤·Æþ¤ì¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤¿¤À¤±¤ÇÎÏ¿Ô¤¡¢ÅÓÃæ¤ÇÅê¤²½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¯¤·¤º¤Ä¥³¥Ä¥³¥Ä¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¡¢Í¾Ê¬¤ÊÊª¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤â¤«¤â¼Î¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï»ä¤â¡¢·¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Íú¤«¤Ê¤¤·¤¤Ï1Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£Ãæ¤Ë¤Ï30Ç¯Á°¤Î·¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤É¤ì¤âÂç»ö¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬´ÉÍý¤Ç¤¤ëÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¤·¤Þ¤¤¹þ¤Þ¤º¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤ÎÊª¤ò¤à¤ä¤ß¤Ë¼Î¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤Ë¤Ï¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤ÊÊª¤À¤±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤Éô²°¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËèÆü³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤â¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤âÊÒ¤Å¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ý¤ÇÂ¥¤¹¤è¤ê¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤è¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¡×¤È´ü¸Â¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¡£
°ìµ¤¤ËÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡ÙÀ¤Âå¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï3¥õ·î¸å¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£º£¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿²È¤Ç½Õ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÒ¤Å¤±¤òÄÌ¤·¤ÆËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤ÊÊª¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÔ°Â¤À¤«¤é¡×¤ÈºâÉÛ¤ò³«¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
