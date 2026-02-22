〈2/22は猫の日。発売中の『婦人公論』3月号から記事を先出し！〉ご自身の生きるうえでの「ものさし」だったという愛猫のまるを、2020年に見送った養老孟司さん。一方、野良から迎えた6匹の猫を育て、それぞれの生涯を見届けた室井滋さんは、「面倒を見てもらったのは自分だった」と語ります。猫が人間に教えてくれることは少なくないようです。かけがえのない存在の老いや看取りを経験したお二人が語り合います（構成：篠藤ゆり 撮影：清水朝子）

亡くなってもそばにいる気がする

室井 まるちゃんが天国に旅立って5年だそうですね。今でも、まるちゃんの夢とか、ご覧になることはあります？

養老 夢は見たことないかなぁ。でも、なんか近くにいそうな感じがするんです。

室井 あぁ、気配が……。

養老 今も、その窓のそばにいるみたいですよ。ドーンと座って、手を前に出して。

室井 ご著書やテレビ、ナレーションを担当したDVDであの座り方はよく拝見しました。まるちゃんは超有名猫だから、いまだに皆さん、話をなさるでしょう？

養老 そうですね。今でも「まるの飼い主」とか言われることがあります。（笑）

室井 私は野良猫だった6匹を保護して、順番に見送りましたが、やっぱり今も近くにいる気がします。だから出かける時は「チビ、行ってくるね」とか「タマ、今日は遅くなるから」とか話しかけるんです。

養老 そういうもんですよ。僕も、まるが死んだとは思っていません。



養老さんの飼い猫・まるは折れ耳が特徴のスコティッシュフォールドの雄。NHKの番組で紹介されたことで一躍人気者に。独特の「どスコい座り」や愛嬌のあるしぐさで注目を集めた（写真提供：marustagram_yoro）

室井 まるちゃんは外を自由に散歩していたようですね。うちは都会だから外には出しませんでした。家の中だけで飼うことに抵抗感もありましたが、人間からひどい目にあった子もいたので。

なるべく猫様に心地よく過ごしてもらおうと一生懸命に世話したら、みんなけっこう長生きしまして。一番早く逝った子は16歳、最後に見送った子は23歳でした。

養老 へぇ、すごいなぁ。まるは18歳でした。

室井 まわりの人は、「寂しいだろうからまた飼ったら」と言うんですけど、60歳を過ぎると保護猫も譲渡してもらえないみたいですし。野良猫を家に連れてこようかと思っても、野良猫の数が減ってきていますよね。

本来、シニアにとって、猫を飼うのはいいことだと思うんです。世話をする相手がいると張り合いが出るし、脳の老化も防げそう。

養老 猫を撫でているだけで血圧が下がる、という研究結果もあるらしいですよ。

室井 やはりそうですか。猫が近くにいると、ストレスが低下するホルモンが出るらしいですね。私は猫がいた時はよく眠れましたが、今は歳のせいかもしれないけれど前ほどではありません。先生はもうお飼いにならないんですか？

養老 庭先をリスやタヌキが走り回るので、追い払うためにもいたほうがいいですけどね。それに猫がいるほうが寂しくない。まるは夜、近くに寝ていて、朝、お腹が空くと起こしに来ました。まぁ、僕のことを自動給餌器だと思っていたのかもしれません。



室井さんの飼い猫・食いしん坊のロング（雄）は5年間糖尿病と闘った（写真提供：室井さん）

室井 アハハハ、一緒の布団で眠ったりはされなかったんですか？

養老 そういうことはしない猫でしたね。体が大きいので、寝ている時にたまに上に乗られると、もう重くて……。一番重い時は7.5キロありました。

室井 うちで一番大きかった子は、家に迎えた時10キロあったんです。でも様子がおかしいので調べてもらったら、糖尿病だとわかって。5年間、朝晩インスリンを打つうちに、猫自身が注射の意味を理解しているように感じました。まるちゃんは健康でした？

養老 ずっと気づかなかったんですけど、先天的に心臓に問題があったんです。動きが鈍くていつもダラダラしていたのは、たぶん調子が悪かったからなんでしょうね。人間は体調が悪いと病院に行ったりするけど、猫は自分なりに調整する。

室井 猫って、「今の自分」がわかっているんですよね。

養老 人間がわかっていなすぎる。自分がなんでもない時の状態を、把握していないんですよ。みんな、頑張って頑張って生きてるでしょう。そういう生活をしているとわからなくなる。

室井 フフフ、働いて、働いて、働いて、ですからね。

養老 まるを見ていると、「これが生きるってことだよ」と参考になります。気が抜けるというか、あまり頑張らなくてもいいんだと思えてくる。

室井 猫は記憶力もいい気がします。うちにいた後ろ足が１本ない猫は、どうやら野良の頃、男の人に虐待されたらしい。だから男性の来客があると、うわーって逃げていきました。動物は嗅覚も聴覚も人間より優れているし、いろいろな感覚が鋭敏ですよね。

養老 人間が鈍いんですよ。というか、鈍くなってしまった。世の中便利になって、感覚を研ぎ澄ます必要がなくなったんでしょう。

＜中編につづく＞