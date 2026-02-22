第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど、初回から好調が続く日曜劇場『リブート』。

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを一人ずつ紹介していきます。

病院でのやり取りを通して…

幸後 綾香（こうご・あやか） 一香の妹…与田祐希さん

難病を抱え長期入院している。姉・一香は「妹を救いたい」という強い思いから、定期的に病室を訪れ、献身的にサポートをしている。

謎に包まれた一香が、唯一心を許せる相手であり、病院でのやり取りを通して姉妹の関係性が描かれていく。

与田さんのTBS連続ドラマ出演は、2021年10月期の日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』以来となる。

ドラマや映画を中心に出演作を重ね、役ごとに異なる表情を見せながら、着実に俳優としての幅を広げている。

与田祐希さんコメント

台本を読んでいるはずなのに、途中から小説を読んでいるかのような強い没入感がありました。

明るくてどこか儚い綾香の存在と、妹にだけ見せる一香のお姉ちゃんとしての優しい表情が、このドラマの中でホッとできる瞬間になってくれたら嬉しいです。

実は中学生の頃、「好きな俳優さんは？」と聞かれた際に鈴木亮平さんと答えていたので、今回共演できたことをとても光栄に思っています。

お芝居や旅行のお話、そして私の地元のことまで聞いてくださり、調べて覚えていてくださったことがとても嬉しかったです。

裏社会がテーマのひとつということもあり、殺伐としたシーンが多い作品ですが、映像になることでどれほどの迫力になるのか、私自身とても楽しみにしています。

そしてポスターにもある「愛のためなら」という言葉。まさにその一言にすべてが詰まっています。

さまざまな形の愛を感じていただけたら嬉しいです。

