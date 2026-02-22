〈2/22は猫の日。発売中の『婦人公論』3月号から記事を先出し！〉ご自身の生きるうえでの「ものさし」だったという愛猫のまるを、2020年に見送った養老孟司さん。一方、野良から迎えた6匹の猫を育て、それぞれの生涯を見届けた室井滋さんは、「面倒を見てもらったのは自分だった」と語ります。猫が人間に教えてくれることは少なくないようです。かけがえのない存在の老いや看取りを経験したお二人が語り合います（構成：篠藤ゆり 撮影：清水朝子）

【写真】独特の「どスコい座り」が人気だった＜まる＞

＜中編よりつづく＞

《死》については考えない

室井 長く猫を飼っていると、そろそろ別れが近いとわかるようになります。うちの6匹はみんな十分生きたし、病院で最後の時間を過ごすのはかわいそうな気がして、1匹を除いて私の腕の中で亡くなりました。今日か明日かの状態で仕事に出かける時は、「何時に帰ってくるから逝っちゃダメだよ」と言い聞かせて。ちゃんと待っていてくれました。

養老 まるの先代のチロは年越しとともに亡くなったんですけど、大晦日の夜、弱って歩けないのに「外に出る」という意思を曲げず、玄関を出ていこうとするんです。しょうがないから毛布にくるんで、段ボールに入れて外に出してあげた。年が明けたら、亡くなっていました。

室井 よく、猫は死ぬ時に姿を隠すといいますものね。

養老 実はまるも亡くなる1ヵ月くらい前にいなくなって、探し出して病院に連れていったところ、心臓が悪いとわかったんです。僕は2020年６月、心筋梗塞の手術を受けて、運よく娑婆に戻ってこられたけれど、入れ替わるようにまるの心臓が悪くなった。いろいろな人から、「養老さんの不調を、まるが引き受けてくれたんですよ」といわれました。

室井 そんなことが。



天気のいい日は縁側で日向ぼっこ（写真提供：arustagram_yoro）

養老 まるも死ぬ間際に、どうしても外に出してくれというので、女房が玄関から庭に出したんです。

僕は出かけていましたが、女房がちょっと目を離した隙に、斜面を落ちて草に引っかかって――抱き上げた時はまだ息があったけれど、まるが大好きだったボケの木の下で休ませてあげたら、しばらくして息をしなくなった。

僕が帰って見たら本当に安らかな顔をしていて。ずっと具合が悪かったので、来るべき時が来たと思いました。

室井 そういえばまるちゃんのお骨は今も家にあるそうですね。

養老 ありますよ。前のチロは、庭に埋めたんです。もともとこのあたりは昔のお坊さんのお墓だったところですから。まるの骨も、庭に埋めようという気持ちになるかもしれない。

室井 うちも骨壺が6個あるんです。私は出身の富山にお墓がありまして、浄土真宗ではお墓に人間以外のお骨を入れてはダメなところが多いようで。

私の同居人は猫と一緒のお墓に入りたいというし、お前はどうするんだと聞かれるけれど……。先生は、まるちゃんと一緒のお墓に入りたいとは思いませんか？



室井さんの飼い猫、三本足の美形・シロ（雌）は頑張りやさん（写真提供：室井さん）

養老 死んだらどうなろうとわからないから（笑）。好きにしてくれ、という感じです。

室井 私自身、歳を重ねてこの先、家も含めて断捨離する時期が来るのかなと思いますけど、それまではずっと骨壺と一緒にいるつもりです。

先生は、ご病気をされてから、まるの気持ちがわかるようになったと本に書いていらっしゃいましたが、この先、どう生きるか、どう死ぬかみたいなことは考えてらっしゃいますか？

養老 そんなもん、考えても無駄だと思っています（笑）。死んだら、肝心の本人はいないんだから。自分がどういう状態で死ぬのか、死んだらどうなるかを具体的に考えるようになるのが、歳をとるということです。考えない人は、まだ若いんですよ。

室井 アハハハ。じゃあ、先生はそんなことは考えず、今も幼い頃から大好きな虫捕りをしているわけですね。

養老 そうですね。まるも、自分が死んだらどうなるのかなんて考えてなかったと思いますよ。