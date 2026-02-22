「小さい頃もかわいすぎ」「大きくなったなぁ」中条あやみ、29歳誕生日に幼少期ショットを披露！
俳優でモデルの中条あやみさんは2月21日、自身のInstagramを更新。29歳のバースデーショットと幼少期の姿を披露しました。
【写真】中条あやみ、29歳のバースデーショット！
コメントでは「立派にお育ちになりました」「お姫様みたいですね」「大きくなったなぁ〜（笑）」「幼少期ぽーりんかわいすぎる！」「何で美しいんだぁぁ」「全部可愛すぎるよ」「こんな可愛い29歳なかなかいないよ？」「小さい頃もかわいすぎです」と祝福の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「大きくなったなぁ〜（笑）」4日に29歳の誕生日を迎えた中条さんは「なんだかんだわーわーぎゃーぎゃーわめいたり悩んだり立ち止まったり突っ走ったりしましたが、周りに恵まれて大満足な20代最後を過ごせそうです いつもありがとうございます」とつづり、16枚のバースデーショットを投稿。バースデーケーキを手にティアラをつけたドレス姿のほか、哺乳瓶でミルクを飲んでいる赤ちゃんの頃や幼少期の写真も披露しています。
28歳誕生日には初の書籍を発売！2025年2月の28歳の誕生日に、自身初の書籍となるフォトエッセイ『明日へのことば』（幻冬舎）を発売している中条さん。デビュー14年を記念した書籍で、人生の半分を費やした仕事を通しての想いなどをつづっています。気になる人はぜひチェックしてみてください！
