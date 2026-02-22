名古屋タカシマヤで「英国展」開催決定！ 本場のグルメや雑貨など全86店舗が集結
英国民が愛する本場のグルメや雑貨が集う「英国展」が、3月19日（木）〜3月25日（水）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤ10階 催会場で開催される。
【写真】ティータイムの定番！ 五つ星ホテルが誇る「スコーン」がおいしそう
■12回目の開催
今回12回目の開催となる「英国展」は、全86店舗が集結し、英国定番グルメや英国中から敬愛されるエリザベス女王にちなんだアイテムなどが展開される期間限定のイベント。
会場には、英国民のティータイムに欠かせない本格紅茶＆焼菓子がそろい、世界一のアールグレイと評された「レアティー」の「レアアールグレイティー」や、英国ホテルオブザイヤーに輝いた五つ星ホテルが誇る「グラントリーホール」の「スコーン」が並ぶ。
また、アイスランド産のたらにクリスピー食感の衣をつけて揚げた「ヤームロード フィッシュ＆チップス」の「フィッシュ＆チップス」や、絶品ロースト肉がセットになった「リッシュマンズ」の「エブリデー！サンデーローストボックス」といった、英国定番の料理も楽しめる。
さらに、ブリティッシュスタイルのグッズが登場。エリザベス女王を追悼してつくられた「スポード」の「エリザベス2世 女王陛下追悼マグ」や、オックスフォード大学の紋章が入った「エルゲート」の「トートバッグ」、「オックスフォード大学パーカーベア」などが購入できる。
