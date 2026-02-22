拉致被害者・有本恵子さんの父、明弘さんが亡くなって1年。いま親世代の思いを娘たちが受け継ごうとしています。

北谷昌子さん（69）

「結婚式のときにウエディングドレスを作ってくれたのが恵子。うちの家においてます」

■恵子さんが作ったドレス

拉致被害者有本恵子さんの姉・北谷昌子さん。昌子さんが結婚式で着たウエディングドレスを作ったのが、恵子さんでした。結婚式での写真には恵子さんの姿も。

恵子さんが拉致されたのは、1983年。北朝鮮にいるとわかったのはその5年後。同じく北朝鮮に拉致された石岡亨さんから、恵子さんと暮らしていると書かれた手紙が届いたのです。

その手紙をきっかけに、救出活動の第一線に立ってきた父・明弘さんと母・嘉代子さん。しかし、嘉代子さんは6年前、94歳で、明弘さんは去年、96歳で他界しました。明弘さんは最期に「きょうだい仲良くしろよ」とこどもたちに伝えていました。

北谷昌子さん（69）

「恵子が帰ってきたら助けてやってくれよ、みたいな意味もある かもしれませんね」

■父の死後、家族会への参加決める

子どもたちに、「それぞれの人生を大事にしてほしい」と活動について語らなかったという両親。しかし、明弘さんの死後、昌子さんは、妹の郁子さんとともに、家族会への参加を決めました。

北谷昌子さん（69）

「自然な流れで父や母がいなくなったら引き継がないといけない かなみたいな気持ちはありました。（Q．恵子さんのために？）はい。帰ってくるまで」

帰国を果たせていない政府認定の拉致被害者、その親世代で存命なのは横田早紀江さんのみとなっています。

北谷昌子さん（69）「早紀江さんには必ず会っていただきたいなって切に願ってる。（日本政府には）早期に拉致被害者の奪還をお願いしたい」