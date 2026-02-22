JO1、ドーム公演は9人で実施 大平祥生は活動休止中「弊社の規定に反する事案が発覚」
グローバルボーイズグループ・JO1が22日、公式サイトを更新。4月に開催されるドーム公演は9人での出演となることを発表した。
【写真】9人で実施へ『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』ビジュアル
公式サイトでは「JO1ドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ‘EIEN 永縁’』に関しましては、メンバー9人での出演となります」と発表。4月8日、9日の東京ドーム公演、4月22日、23日の京セラドーム大阪公演は、活動休止中の大平祥生を除く9人での出演となる。
JO1は、視聴者投票でメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から誕生。2020年3月4日、1stシングル「PROTOSTAR」をリリースし、デビューした。22年12月31日『NHK紅白歌合戦』に初出場。25年4月、グループ初となる東京ドーム単独公演を開催した。
大平は、2000年4月13日生まれ、京都府出身。25年10月に「弊社の規定に反する事案が発覚いたしました。ファンの皆さまの期待に反する重大な行為と受け止めており、当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました」として、活動を休止していた。
なお、25年8月に賭博罪で略式起訴された鶴房汐恩は、25年内をもって、事務所との専属マネジメント契約を満了し、JO1としての活動を終了した。
