大統領専用ヘリ「マリーンワン」に搭乗するトランプ大統領を警護するシークレットサービスの要員＝2025年11月/Allison Robbert/AP/File

（CNN）米国のシークレットサービス（大統領警護隊）は警護の訓練を修了した要員に対してオーダーメイドのスーツを2着支給する。情報筋や契約の公募資料で明らかになった。

シークレットサービスがスーツを購入する取り組みは、国土安全保障省のノーム長官が、要員が自費で購入したスーツの着こなしを好ましく思わなかったことがきっかけだったという。情報筋2人がCNNに明らかにした。

同省のマクラフリン報道官はCNNに、そうした主張を否定し、「見た目の問題ではない」と述べた。報道官によれば、キャリアを始めたばかりの要員に対する不公平を是正することが目的だという。

報道官は「制服を着ない職員が制服代を支払わなければならないという不公平を是正するためだ」と述べた。シークレットサービスは、防護ベストや濃い色の警察風の制服を着用する部門の職員には衣類を支給している一方、警護要員は自らスーツを購入しなければならないという。

情報筋によれば、国土安全保障省の幹部はスーツを支給することが採用促進のインセンティブ（動機づけ）になり得ると考えている。経済的な負担となり得る費用を肩代わりする形になるという。

情報筋によれば、シークレットサービスは現行予算の範囲内でスーツの費用を確保する必要があった。

法執行機関の元高官は、私服のシークレットサービス要員にとってこうした措置は前例のないものだと指摘した。要員はこれまでスーツの費用を請求することはできず、ましてや政府から無償で支給されることもなかった。今回の措置に驚くベテランの職員もいるという。

元シークレットサービス要員でコメンテーターのジョン・ワックロウ氏は「シークレットサービスが抱えるあらゆる資源の制約を考えると、これは奇妙な支出に思える」と話した。

スーツは警護要員の訓練を新たに修了した者のみに支給される。シークレットサービスによると、こうした要員の年収は福利厚生を含めておよそ7万〜9万ドル（約1000万〜1400万円）だという。

先ごろ公表された5年間の契約公募資料によると、新たに警護任務に就く要員には、米国内で生産されたネイビーブルーのオーダーメイドのスーツ2着が支給される。契約には「ジャケット内側への氏名の刺繡（ししゅう）」も含まれる。

国土安全保障省をめぐっては、移民取り締まり政策に関する共和、民主両党の協議が難航しており、一部閉鎖に陥っている。閉鎖が続く中でスーツの公募手続きが進められるかどうかは不透明だ。

シークレットサービスの要員は不可欠な職員と位置づけられており、政府閉鎖の間も無給で勤務している。