フットサルリーグ「メットライフ生命Ｆリーグ ２０２５―２６」は２１日、愛知・名古屋金城ふ頭アリーナで第２４節が開催され、名古屋オーシャンズが立川アスレティックＦＣを４―３で下し２季ぶり１７度目の優勝を果たした。

直前の試合で２位・しながわシティが敗れたため、名古屋は立川に勝てば優勝が決まる状況。前半を２―０で折り返し、後半に一度は追いつかれたものの、アンドレシートの２得点で接戦を制した。

木暮賢一郎監督は「王座奪還のために、誰一人この船から降りることなく厳しい練習を積み重ねてきた１年間でした。『努力は必ず報われるとは限らないけれど、いつか必ず回収できるんだ』と、私自身が選手たちから学ばせてもらった気がします。この日のために必死に走り抜いてくれた選手たちを、心から誇りに思います。みんな、本当によく頑張った。おめでとうと伝えたいです」と感無量。主将の吉川智貴も「去年悔しい思いをした分、今年にかける思いはどこよりも強かったので優勝できて本当によかったです。正直、ファイナルシーズンはもっと苦しむと想定していましたが、しながわ戦を含め、自分たちがやるべきことを徹底してやり抜いた結果が、この『早い優勝』につながったのだと思います」と喜びをかみ締めた。