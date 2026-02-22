ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんと２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが２２日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。

高橋さんは「りくりゅう」が金メダルを獲得した強さの秘密を「宇宙一の摩擦レス着氷」とスタジオに用意された台を使い実技を交えながら解説した。

さらに高橋さんは、織田さんと「りくりゅう」の世界一うまい「リフト」を再現し解説した。まず、ショートでミスした「まさかのズレ」を２人は実演し解説。続けてフリーの完璧な演技を「お互いを信じ切っている」と解説した。この熱のこもった実演にＭＣを務める爆笑問題・太田光は「一人芝居、２時間ぐらいやってほしい」と絶賛。レギュラーでテレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏は「テレビ長くやっているんですけど、どうリアクションしていいか」とぼう然としていた。