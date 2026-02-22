【ハウステンボス：エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-】 4月24日 開業予定

長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は、アニメ「エヴァンゲリオン」シリーズをテーマにしたライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」を4月24日に開業する。

ハウステンボスの“成長戦略第3弾”として登場する「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」。2025年10月に発表されていたが、本日2月22日に横浜アリーナで開催されているフェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」にて全概要が発表された。

アトラクションでは、ハウステンボス内の「NERV佐世保支部」を舞台にオリジナルストーリーの「エヴァンゲリオン」を楽しめる。また「エヴァンゲリオン・ザ・ライド -8K-」のほかにも、ラリーアトラクションの開業やナイトショーの実施が発表され、コラボメニューやグッズのラインナップも公開された。

(C)カラー

(C) Huis Ten Bosch Co., Ltd.

