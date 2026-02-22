秋元真夏、真紅ノースリドレスで美スタイル際立つ「スタイル良すぎる」「女神」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/22】元乃木坂46の秋元真夏が2月21日、自身のInstagramを更新。ノースリーブドレス姿を披露した。
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「発光してる」色白素肌輝くノースリ姿
秋元は「2026−2027カレンダー オフショット」とコメントし、動画や写真を複数公開。赤い透け感のあるゴージャスなノースリーブドレス姿を披露した。アーチ状の窓に腰を掛け、ふんわりとしたチュール素材のドレスで、肌の美しさとスタイルの良さが際立っている。
この投稿に、ファンからは「女神すぎる」「スタイル良すぎる」「赤ドレス似合う」「美しすぎる、オフショットなのに完成度高すぎる」「肌が綺麗すぎて照明いらないレベル」「発光してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋元真夏、美スタイル際立つノースリドレス姿披露
◆秋元真夏の投稿に反響
