今回は、ケチすぎる夫に妻が反撃したエピソードを紹介します。

自分は浪費してるくせに…

「結婚し、夫に生活費を渡されて家計をやりくりするようになりましたが、夫から渡される金額は、月たったの4万。まだ子どもはいないとはいえ、この金額で全部まかなうのは大変です。

ちなみに夫は私に節約を強いるものの、自分はスマホの最新機種や高いワインを買うなど、浪費しているんですよ。そのことに私が文句を言うと、『お前は稼いでないから黙ってろ！』と言ってきます。そもそも夫に『仕事を辞めろ』と言われて、仕方なく辞めたのに……。

この前は、食事中に『お前ドレッシング買いすぎだろ？ 贅沢すんな』『サラダには塩でもかけてりゃいいだろ？』と言われ、完全に頭にきました。そして私は、その日以降、夫に出す食事をものすごく質素にしてやりました。日頃から『節約しろ』とうるさく言ってくる夫への反撃です」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年12月）

▽ こんな生活を強いられるなら、離婚してひとりで暮らした方がマシって思ってしまいそうですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。