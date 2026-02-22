伊藤涼太郎1G1A、後藤啓介2A、山本理仁1G!! 谷口彰悟も長距離ドリブルでゴール関与のシントトロイデンが3連勝
シントトロイデンは21日、ベルギー・リーグ第26節のデンデル戦を4-1で制して3連勝を飾った。日本人選手の活躍が目立つ一戦となった。
先制を許す展開となったシントトロイデンだが前半24分、DF谷口彰悟が自陣から敵陣ペナルティエリア付近まで持ち運んで前線のFW後藤啓介に縦パスを通すと、後藤の落としをMFイリアス・セバウィがダイレクトでゴール左に流し込んで追いついた。
続く前半34分にはペナルティエリア手前中央右寄りでFKを獲得。MF山本理仁が直接ゴールを狙ったボールは壁に当たったが、跳ね返りをMF伊藤涼太郎が左足でゴール右へ流し込んで逆転に成功した。伊藤は今季7点目になった。
さらに後半22分、後藤がペナルティエリア手前左からシュートを放つと、味方から跳ね返ったボールを伊藤が拾ってペナルティエリア右の山本に繋ぐ。山本はカットインから左足でゴールネットを揺らして今季5点目、伊藤は3アシスト目となった。なおもシントトロイデンは同42分、FWアルブノール・ムヤが後藤の落としを受けるとミドルシュートを決めて4-1。後藤は前節2桁得点に到達したなか、この日の2アシストで今季5アシストとなった。
快勝のシントトロイデンは首位のロイヤル・ユニオン・サンジロワーズとの勝ち点2差をキープ。既に年間王者を争うプレーオフ1の出場は確定しており、レギュラーシーズンは残り4試合となっている。
先制を許す展開となったシントトロイデンだが前半24分、DF谷口彰悟が自陣から敵陣ペナルティエリア付近まで持ち運んで前線のFW後藤啓介に縦パスを通すと、後藤の落としをMFイリアス・セバウィがダイレクトでゴール左に流し込んで追いついた。
続く前半34分にはペナルティエリア手前中央右寄りでFKを獲得。MF山本理仁が直接ゴールを狙ったボールは壁に当たったが、跳ね返りをMF伊藤涼太郎が左足でゴール右へ流し込んで逆転に成功した。伊藤は今季7点目になった。
快勝のシントトロイデンは首位のロイヤル・ユニオン・サンジロワーズとの勝ち点2差をキープ。既に年間王者を争うプレーオフ1の出場は確定しており、レギュラーシーズンは残り4試合となっている。