きょうは西日本は次第に雷雨となる所があるでしょう。全国的に南よりの風が強く、春一番が発表される所があるかもしれません。また、西日本は今夜からあすにかけて黄砂が飛来しそうです。東日本や北日本は日差しがありそうです。

予想最高気温です。きょうは強い南風が暖かな空気を運び、全国的に平年よりかなり高く、4月並みの暖かさとなるでしょう。平年より多く雪が積もっている所がありますので、なだれや落雪、雪どけ水による冠水など融雪災害には十分にご注意ください。昼間は上着なしで過ごせそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：10℃　釧路： 7 ℃
青森　：13℃　盛岡：13℃
仙台　：14℃　新潟：19℃
長野　：17℃　金沢：20℃
名古屋：19℃　東京：18℃
大阪　：21℃　岡山：20℃
広島　：19℃　松江：21℃
高知　：17℃　福岡：22℃
鹿児島：21℃　那覇：24℃

週間予報です。あすの祝日は北日本は雪で、吹雪く所がありそうです。火曜日から水曜日は早くも別の低気圧が西から近づき、まとまった雨量になりますので、渇水の所には恵みの雨となりそうです。木曜日はいったん天気が落ち着きますが、金曜日から土曜日は再び天気が荒れるおそれがあります。この先の気温は全国的に平年より高めで、さらに広い範囲でスギ花粉が本格飛散となりそうです。