きょうは西日本は次第に雷雨となる所があるでしょう。全国的に南よりの風が強く、春一番が発表される所があるかもしれません。また、西日本は今夜からあすにかけて黄砂が飛来しそうです。東日本や北日本は日差しがありそうです。

予想最高気温です。きょうは強い南風が暖かな空気を運び、全国的に平年よりかなり高く、4月並みの暖かさとなるでしょう。平年より多く雪が積もっている所がありますので、なだれや落雪、雪どけ水による冠水など融雪災害には十分にご注意ください。昼間は上着なしで過ごせそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：10℃ 釧路： 7 ℃

青森 ：13℃ 盛岡：13℃

仙台 ：14℃ 新潟：19℃

長野 ：17℃ 金沢：20℃

名古屋：19℃ 東京：18℃

大阪 ：21℃ 岡山：20℃

広島 ：19℃ 松江：21℃

高知 ：17℃ 福岡：22℃

鹿児島：21℃ 那覇：24℃

週間予報です。あすの祝日は北日本は雪で、吹雪く所がありそうです。火曜日から水曜日は早くも別の低気圧が西から近づき、まとまった雨量になりますので、渇水の所には恵みの雨となりそうです。木曜日はいったん天気が落ち着きますが、金曜日から土曜日は再び天気が荒れるおそれがあります。この先の気温は全国的に平年より高めで、さらに広い範囲でスギ花粉が本格飛散となりそうです。