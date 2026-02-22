元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。イルミネーションをバックにしたオフショットを公開しました。

【写真を見る】【 辻希美・長女 】希空 「久しぶりに髪の毛巻いた」 幻想的なイルミネーションをバックに 最新オフショットを公開

希空さんは2月20日、「久しぶりに髪の毛巻いた」というコメントと共に写真を1枚アップ。







投稿された写真には、夜のイルミネーションが美しく輝く街路で撮影された希空さんの姿が写っています。黒のコーディネートで、チェーンバッグを肩からかけた希空さんは、カメラに向かって穏やかな笑みを浮かべています。

背景には暖色系のライトで飾られた並木道と、曲線を描く建築物が見え、石畳の道が画面の奥へと続いています。穏やかな夜の天候の中で撮影されたこの一枚は、希空さんの久しぶりの巻き髪スタイルを美しく捉えた投稿となっています。







希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、2月22日・12時15分現在、フォロワーが115.4万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が69万人に達しています。

【担当：芸能情報ステーション】