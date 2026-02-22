乃木坂46佐藤璃果が体調不良 きょう22日のライブを休演
乃木坂46は22日、佐藤璃果が体調不良のため、同日の「5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」を休演すると発表した。公式サイトで伝えた。
【画像】乃木坂46・佐藤璃果、休演のお知らせ
サイトでは「本日2月22日（日）に有明アリーナにて開催する『5th ALBUM MEMORIAL LIVE「My respect」』に出演予定の佐藤璃果ですが、体調不良により公演を休演させていただくことになりました」と説明し、「楽しみにされていたお客様におかれましては、大変申し訳ございません」とつづった。
「なお、明日2月23日（月）公演の出演に関しましては、本人の体調を考慮して判断し、休演の場合は改めて公式サイトにてお知らせさせていただきます」とした。
佐藤は2001年8月9日生まれ、岩手県出身。2018年坂道合同オーディションで合格し、坂道研究生を経て、20年に乃木坂46に加入した。今月16日には、41枚目シングルをもって卒業することを明らかにしている。
