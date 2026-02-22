◇プロ野球・巨人春季キャンプ第5クール3日目（21日、沖縄・那覇）

リリースポイントを少し低くするという、フォームの修正を行っている戸郷翔征投手。この日は、急きょブルペン入りすることになり、阿部慎之助監督も自転車で駆けつけました。

戸郷投手が投げるすぐ横で言葉を送りながら、52球の熱投を見守った阿部監督。戸郷投手によりますと、「大胆に出力を上げてシュートしてもいいんじゃないか」と若きエースの迷いを断ち切るような言葉を口にしたそう。その言葉のおかげか、「満足度が高いブルペン。久しぶりにいい感触で投げられたのでよかったです」と戸郷投手は笑顔を見せていました。

阿部監督も「きょうはちょっと吹っ切れて投げられていたなと感じた」と少しホッとした様子。

「誰でも壁ってありますからね、そこをどう乗り越えてやっていくかが大事。本人もそこにぶち当たっているのでね、そこはなかなか1人じゃ乗り越えられないときもあるので、何か手伝えることがあれば、コーチもいるし、周りがサポートしてあげないといけないなと思います」

戸郷投手は月末に予定されている28日のサムスンとの練習試合での登板を予定しています。