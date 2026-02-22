中谷美紀、夫・フェヒナー氏とウィーン舞踏会へ 優雅すぎる2ショットが話題
女優の中谷美紀が21日にインスタグラムを更新。ウィーンで開催された舞踏会の写真を多数披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】中谷美紀、煌びやかな舞踏会の模様を披露（6枚）
中谷が披露したのは朝5時まで催されていたという舞踏会で撮影されたオフショット。多数公開されている写真には白スーツをまとった中谷と、タキシード姿の夫・ティロ・フェヒナー氏の2ショットをはじめ、舞踏会参加者との記念ショットも収められている。
投稿の中で彼女は「ダンスホールでワルツやカドリーユが踊られ、ロージュでは華やかな宴が繰り広げられる傍らで、ミシュラン三つ星レストラン、シュタイアーエッグのポップアップレストランや、ヒールの修理、メイクのタッチアップコーナー、ディスコルームなど、国立歌劇場を隅々まで用いて文化祭のようなアクティビティーが様々催されていたようです」と舞踏会について紹介している。
中谷と夫との2ショットや舞踏会の模様に、ファンからは「素敵！」「みんなキレイ」「格好良く美し過ぎます」などの声が相次いだ。
■中谷美紀（なかたに みき）
1976年1月12日生まれ。東京都出身。1998年公開の映画『リング』で脚光を浴び、1999年スタートのドラマ『ケイゾク』（TBS系）でテレビドラマ初主演を務める。以降『壬生義士伝』『約三十の嘘』などの映画や、ドラマ『JIN-仁-』シリーズ（TBS系）などの話題作に出演。2018年には、ビオラ奏者のティロ・フェヒナー氏と結婚した。
引用：「中谷美紀」インスタグラム（@mikinakatanioffiziell）
