松本伊代、やっくん還暦祝福 伝説の“花の82年組”そろい踏みに注目
歌手でタレントの松本伊代が21日にインスタグラムを更新。タレントの薬丸裕英の誕生日を祝福する様子を写真で披露した。
【別カット】大御所タレントや元モー娘。メンバーも並ぶ豪華集合ショット（ほか7枚）
松本が「薬丸くんやっくんの節目の歳60歳のお誕生日」と投稿したのは薬丸ファミリー主催のパーティを記録したオフショット。複数公開されている写真には、還暦にちなんだ赤いトップスを着た薬丸を中央に、松本、三田寛子、早見優ら“花の82年組”が並んだ記念ショットや中山秀征、ピーターこと池畑慎之介、杉浦太陽＆辻希美夫妻、魔裟斗ら豪華な面々が集まった集合ショットなどが収められている。
投稿の中で松本は「薬丸ファミリーの愛はすごい!!一緒にお祝いできて嬉しい！とても思い出に残る素敵な還暦パーティーでした！」とコメントしている。
■松本伊代（まつもと いよ）
1965年6月21日生まれ。東京都出身。1981年に“田原俊彦の妹”役としてデビューし、 同年10月にシングル「センチメンタル・ジャーニー」で歌手デビュー。 82年には日本レコード大賞新人賞をはじめ、多くの音楽新人賞を受賞。以降、歌手やタレントして活躍している。プライベートでは、1993年にタレントのヒロミと結婚し、2子を儲けている。
引用：「松本伊代」インスタグラム（@tomo.i_0703）
