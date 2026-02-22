侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２２日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われている宮崎強化合宿に合流し、ブルペンでは変化球を交えて計３９球を投げ込んだ。アドバイザーとして参戦しているダルビッシュ有投手からは助言を受ける姿もあり、チーム最年長３６歳右腕は「本当に教えるのがすごく上手な方。色々質問させてもらいました。もう本当に光栄なことですし、たくさん僕もいろんなことを吸収できるチャンスなので、積極的に今日も質問させてもらいましたけど、いる間に自分も何か得て、今シーズンだったりこの大会に活かしていきたいなと思ってます」と感謝を込めた。

菅野は２０１７年大会以来となるＷＢＣ参戦。チームの連覇への思いも強く、「久しぶりの代表のユニフォームで、素直に嬉しいですし、しっかりやっていかなきゃいけないなっていう使命感もあります。本当に責任のあるポジションを任せてもらったと思ってますし、そこに対してしっかり結果で応えたいなと思ってるので。今日からまた気持ちを新たに一日一日、大切にやっていきたい」と決意を語った。

メジャー１年目だった昨季は３０登板で１０勝１０敗、防御率４・６４。オリオールズで唯一１年間ローテを守り、多くの一流打者と対戦してきた経験は国際大会でも心強い。１７年ＷＢＣでは先発の一角として４強入りに貢献。準決勝・米国戦では６回１失点（自責０）と好投した。今大会は先発の一角として期待されている。

井端監督は経験豊富なベテランに厚い信頼を寄せている。指揮官は「前々回に出場してエース格としてやっていましたし、１年でも向こうで投げたというのは、今の日本の選手よりも余裕があるのかなと思う」と、ベテランの合流を待ちわびていた。

今大会は、ドジャース・大谷翔平を筆頭に山本由伸、カブス・鈴木誠也、エンゼルス・菊池雄星、レッドソックス・吉田正尚、ホワイトソックス・村上宗隆、ブルージェイズ・岡本和真ら多くのメジャーリーガーが参戦。菅野は山本、菊池とともに先発の軸を託される見込みだ。今後は３月２日の強化試合・オリックス戦（京セラドーム）に登板し、同８日の１次ラウンド第３戦・オーストラリア戦（東京ドーム）に向かう公算が大きい。