ＪＲＡの現３歳世代最後の新馬戦が２２日の阪神競馬場で行われた。ラストのメイクデビュー戦は、１４頭立てで実施された阪神４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル）。単勝オッズ２・９倍の２番人気に支持されたゼンカイナダル（牡３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ナダル）が５馬身差で圧勝した。

西村淳也騎手とコンビを組んだ同馬のスタートは速なかったが、二の脚で徐々に先団へ取り付き、好位の５番手を追走した。最終コーナー前からスパートをかけると、残り２００メートル手前で先に抜け出した１番人気のメイショウライガをとらえ、さらに末脚を″全開”。あっという間に引き離し、２着に浮上してきたオーケーリアンに５馬身差をつけた。勝ち時計は１分２５秒８（良）。

３歳世代最後の新馬戦を勝ったゼンカイナダルにＳＮＳでは「その名に恥じない走り」「直線後続を突き放して強かったな」「やっべえぞ！」「これは強い！」「やばくない（笑）」「計算外すぎる！」「末脚全開すぎる」「思ったより強かった」「この状態で圧勝だから次走以降も期待できるね」などの反応があがっている。