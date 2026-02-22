LANA、コミカルでクールな「KATTARINA」MVを今夜プレミア公開
LANAが、最新曲「KATTARINA」のミュージックビデオを本日2月22日（日）21時にプレミア公開する。
今作は、LANA自身が感じるヘイターや面倒ごとへのネガティブ、そして多くの若者が日常で感じるだるさを一言に込めた「かったりいな」というパンチラインが効いている一曲。LANAのSNSで公開されたMV予告映像では、激情的なヘイターや熱狂的なファンに囲まれながら、それをものともしないLANAの強気な姿勢が強烈なビジュアルと共に描かれ、コミカルでクールな独特のグルーヴが期待できる内容となっている。
LANAは4月末から次なるツアー＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY”＞を開催予定。4月末から始まる同ツアーは、FAN CLUB会員限定の東京公演＜LANA’s PARTY＞（Zepp DiverCity）を皮切りに、全国6カ所のZepp及びZepp級キャパシティの会場で全公演2日間ずつ開催され、ファイナルとなる8月4日、5日公演は東京に戻り、国立代々木競技場 第一体育館で、他会場と同じく2デイズで実施される。
◾️「KATTARINA」
2026年2月11日（水）リリース
配信：https://LANA-DIVA.lnk.to/kLWKREPR
◾️＜LANA LIVE TOUR 2026 “DIAMONDS IN THE SKY” FINAL 国立代々木競技場 第一体育館(TOKYO) ＞
2026年8月4日（火）、5日（水）OPEN 18:00 / START 19:00
▼FAN CLUB先行
VIP席：24,200円【FAN CLUB会員限定】
指定席：12,100円
受付期間：2月18日（水）18:00〜3月1日（日）23:59
受付URL：https://fc.lanal7.com/posts/a4Dr9UA5qqHhrJ1FqgI9
◾️＜LANA LIVE TOUR 2026「DIAMONDS IN THE SKY」＞
詳細：https://lp.lanal7.com/lana_live_tour_2026
◆“LANA’s PARTY”（FAN CLUB会員限定）
【東京】Zepp DiverCity (TOKYO)
4月30日（木）OPEN 18:00 / START 19:00
5月1日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
【宮城】SENDAI GIGS
5月8日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
5月9日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
【北海道】Zepp Sapporo
5月22日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
5月23日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
【大阪】Zepp Osaka Bayside
5月29日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
5月30日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
【福岡】Zepp Fukuoka
6月5日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
6月6日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
【愛知】Zepp Nagoya
6月12日（金）OPEN 18:00 / START 19:00
6月13日（土）OPEN 16:00 / START 17:00
