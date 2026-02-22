山火事は消火が難しいため長期化しがちです。その理由は、「消防隊が現場に入りにくい」「消火用水の確保が大変」などがありますが、山火事そのものの特性によるものもあります。それは「多様な燃え方」と「飛び火」です。

4種類の燃え方

山火事の「燃え方」には4つの種類があります。「地表火」「地中火」「樹冠火」「樹幹火」です。それぞれ燃える場所や燃えるもの、燃焼（延焼）速度が違います。このいくつかが同時に起こると、山火事は広域化・長期化すると言われています。また燃え方によって、山火事後の「森林の状況」に違いが出てきます。

＜1.地表火＞

落ち葉や枯葉などの地表にある物が燃えます。背の低い木や草類、コケ類、落ち葉や落ちている枝など、地表にある可燃物が燃えます。

＜2.地中火＞

土の中にある「土壌有機物」が燃えます。「土壌有機物」とは、植物や動物などが腐敗し分解してできたものです。植物の成長に重要な役割を果たします。

地中で比較的低温で燃焼し続けるのが特徴です。地表の火を消しても燃え続ける可能性が高く、地中のため、消し難くなります。

また土壌有機物＝植物の栄養分が焼けて失われるため、火事の後、森林の復元に大きな影響が出ます。

＜3.樹冠火＞

地表火が枝や葉に燃え移って起こる燃焼形態です。枝葉を伝って上へ燃え広がり、樹冠（木の上部）まで燃やします。

樹冠火では「火災風」や「火災旋風」が生じ、一気に周囲に燃え広がります。さらに「飛び火」で、より広範囲に広がります。枝葉は失われ幹が高温に曝されることから、木へのダメージも大きく、多くは枯死してしまいます。

＜4.樹幹火＞

幹の中が燃える燃焼形態です。幹の中を、穴を開けるように燃えていきます。火が外に出てこないため飛び火などで火災を広げることはほとんどありません。

根が地中から吸い上げた水分を、木の枝葉に送る役割を持つ幹が焼けてしまうため、樹幹火が起これば、その木はほぼ確実に枯死してしまいます。

飛び火

これは山火事ではありませんが、2025年11月、大分市佐賀関での火事では、海を隔てた街から約1.4ｋｍ離れた離島（蔦島）に「飛び火」しました。まさに飛び火の恐ろしさを示す事例です。

火災の時、風が強いと火の粉が舞い上がり「飛び火」となります。遠くは最大2km以上も飛ぶと言われています。そこから火の手が上がって延焼します。

火の粉がどこに飛んでいくかは風次第。「自然の風」と、火災が引き起こした「火災旋風」で火の粉が飛んで行きます。どちらの風も、いつ、どのように吹くか予測できません。このため、火災現場から離れていても思わぬ飛び火で、新たな火災が発生する可能性があります。

現場から離れていても、「自宅の確認」「貴重品などをピックアップ」するために、家に戻る場合は、注意が必要です。市町村の災害対策本部、警察、消防からの指示に従って行動してください。「大丈夫だろう」と思って、自己判断で行動するのは厳禁です。思わぬ飛び火で退路を塞がれることもあります。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。