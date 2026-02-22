拾って7日目の猫と初対面し、ドギマギする犬が話題になっている。



【写真】今ではすっかり仲良く一緒に寝ています

飼い主さんがボーダーコリーのしずくちゃんの前に差しだすのは拾って7日目の猫のバロンくん。



飼い主さんが抱っこしてしずくちゃんの顔の近くまで持って行くと、力加減や距離感に戸惑うしずくちゃん。一緒に遊びたそうに鼻先でバロンくんをちょん！とつついたり「仲良くしたいけど、どうしたらいいの？！」と混乱している様子が可愛すぎると話題を呼び、投稿は6.5万いいねを集めた。



飼い主（@HTMSLIFE）に二匹の関係について話を聞いた。



――バロンくんに初めて会った日のしずくちゃんの様子は？



飼い主：初日はバロンをケージに入れていました。しずくは興味津々で、ケージの前から離れず、ずっとバロンを見ていましたよ。一週間は犬と接触させないでくださいと獣医さんに言われたので、投稿した動画が7日目の、初めての触れ合いの様子です。



――初対面の時の、飼い主さんのお気持ちは？



飼い主：ドキドキしました。しずくは噛まないコなので噛む心配はしていませんでした。私達がバロンを大切に扱っていたのを見て、しずくも大切な存在であることを察したと思います。乱暴にしたらダメだと。



――しずくちゃんは賢くて優しいんですね。



飼い主：家ではとても大人しく言うことをちゃんと聞くお利口さんなんで、外では天真爛漫で元気すぎるくらい。人間と犬も大好きなようです。



――投稿してから、しずくちゃんとバロンくんの関係に進展はありましたか？



飼い主：バロンは最初威嚇していましたが、しずくが優しいのが分かったようで、今はとても仲良しです。くっついて一緒に寝ていますよ。



◇ ◇



SNSでは「鼻でつん！が可愛すぎる」「力加減分からなくて戸惑っているのがかわいすぎる」「優しさは満点」「全く動じない猫ちゃんも大物」などの反響が集まった。急速に仲良くなっている猫と犬の姉弟。今後の関係の深まりも楽しみだ。



（よろず～ニュース特約・米田ゆきほ）