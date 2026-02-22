ガールズグループのBLACKPINKが世界のアーティストで初めてユーチューブ登録者1億人を突破したことに対して感謝の言葉を伝えた。

BLACKPINKメンバーは21日午後に公式ユーチューブチャンネルを通じファンに感謝の気持ちを表わした。

ジスは「BLACKPINKユーチューブチャンネルが世界の公式アーティストチャンネルで初めて登録者数1億人を達成した。これを記念してユーチューブのレッドダイヤモンドボタンを贈られた」と話した。

ジェニーは「いつも私たちの音楽に関心を持ち愛してくれるすべての方に改めて感謝の言葉を伝えたい。この記録をブリンク（ファン）とともに作ることができ本当にうれしい」とした。

ロゼもやはり「この記録は特に意味深い。私たちが公式アーティストチャンネルで初めてユーチューブで登録者1億人を達成した」と話した。

リサは「いつも応援して下さり世界のファンと疎通できる空間を作ったユーチューブにも感謝する。何より瞬間ごとに一緒にいて、私たちの音楽を見て聞いて瞬間ごとにともに成長したブリンクのみなさんに本当に感謝する。みなさんがいなかったならここまでこられなかった」とした。

BLACKPINKは27日に3作目のミニアルバム『DEAD LINE』を発表し完全体でカムバックする。完全体でアルバムをリリースするのは2022年のセカンドアルバム『BORN PINK』から3年5カ月ぶりだ。