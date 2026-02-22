薬丸裕英、孫たちと“還暦祝い”で家族旅行「孫中心の笑顔溢れる旅行です」
タレントの薬丸裕英（60）が22日、自身のブログを更新。薬丸の還暦祝いで家族で旅行に出かけたことを明かした。
【写真】「このようなアイテムがあるとは…笑」旅行先で“還暦祝い”された様子
19日に還暦を迎えた薬丸。ブログでは「素敵な仲間たちと誕生日を過ごすことが出来ました」と、芸能人らに囲まれた“豪華”な還暦パーティーの様子を披露していた。
この日は「還暦プレゼントは“家族時間”」と題してブログをアップ。「はじめての孫と家族全員小旅行 今回の旅は子供達から還暦のプレゼント」と明かし、「孫中心の笑顔溢れる旅行です」と胸を躍らせた。
続けて「寝室のドアを開けた瞬間目に飛び込んできた『60TH』のベッドカバー！」と特別仕様に飾り付けされたホテルの写真を披露。「このようなアイテムがあるとは…笑 ホテルの皆さまの細やかな心遣いに感謝です」とうれしそうにつづった。
