名古屋の人気ラーメン店『ごきげんラーメン』のカレー半チャーハンと味噌チャーシューの組み合わせは大正解！

チャーハンとラーメンのセット、略して“チャーラー”。愛知で親しまれるこのセットメニューを愛してやまない現地在住のライター・永谷正樹が、地元はもちろん、全国各地で出合ったチャーラーをご紹介する「ニッポン“チャーラー”の旅」。第60回の今回は地元・名古屋のチャーラー。しかし、ちょっとイレギュラーな組み合わせ、カレー半チャーハンと味噌チャーシュー麺です。

選ぶのに迷う全８種類の半チャーハン

筆者の自宅から車で名古屋駅や栄へ向かう際、必ず通る県道がある。何百回も往復する中で、何十年も前から気になっていながら、一度も入ったことのない店があった。いつも行こうと思っても閉まっているのだ。

理由は単純。営業が昼のみだったからである。地下鉄・国際センター駅近くにあるラーメン店『ごきげんラーメン』だ。

ランチタイムのピークを避けて13時頃に到着すると、それでも店前には５人ほどの待ち客。やはり人気店らしい。入口に掲示されたメニューを眺めながら作戦を立てる。

トップに載っているのは味噌ラーメン。ベーシックな醤油ではなく、味噌がウリのようだ。ほかに塩、豚骨、豚骨醤油、カレーもある。しかも味噌は650円、醤油と塩は600円。豚骨系とカレーでも700円というから驚く。ラーメン１杯900円、1000円が当たり前の時代に、この価格設定は破格だ。そりゃ流行るわけである。

店先に掲げられたメニュー。右下の単品チャーハンに注目。「麺入りスープ付」とある。それってミニラーメンのことなのか？ つまり、単品チャーハンを頼んでもチャーラーが楽しめる？

さらにメニューの右側には「半チャーハンセット」の文字が。これを目当てに来たのである。半チャーハンは350円。醤油か塩と組み合わせれば950円、味噌でも1000円。やはり安い。

目を引いたのはチャーハンの種類だ。デフォルトのほか、ねぎとカレー、キムチ、にんにく、にんにくネギ、オム、カレーオムと全８種。ラーメンもチャーハンもここまで種類があると、迷ってしまう。どれにしようか……と悩んでいるうちに店内へ案内された。

周囲の客の多くが注文していたのは味噌ラーメン。予想通りだ。せっかくなので少し奮発して「味噌チャーシュー」を選ぶ。それでも950円。他店なら標準価格といっていい。

悩ましいのは半チャーハンである。そういえば、かつては町中華の定番だったカレーチャーハンも、最近は見かける機会が減った。久しぶりに食べたくなり、「カレー半チャーハン」に決定。価格は400円。味噌チャーシューと合わせて1350円。これで決まりだ！

どのチャーハンにも合う味噌ラーメンの高いポテンシャル

ほぼ同時に入店した隣の会社員は、味噌（650円）と半チャーハン（350円）を注文していた。やはりこの店は味噌ラーメンが主役らしい。

『ごきげんラーメン』外観。年季が入った店構えにもソソられる

1960年代後半から80年代前半にかけて、『どさん子ラーメン』を筆頭に札幌味噌ラーメンのブームが全国を席巻した。おそらくこの店も、その時代の空気を受けて生まれたのだろう。

先に運ばれてきたのはカレー半チャーハン。カレー色に染まった米粒と立ち上る香りが食欲を刺激する。

カレーの香りが鼻腔をくすぐる「カレー半チャーハン」（400円）

少し前に『おとなの週末』本誌でカレー煮込みうどんを取材した際に、ある店主は「誰か１人がカレー煮込みを注文すると、その匂いにつられて連鎖的に注文が入る」と言っていたが、カレーチャーハンの感染力も相当なものだ。

具は刻みチャーシュー、ネギ、コーン。見た目は喫茶店のドライカレーに似ているが、強火の中華鍋であおったチャーハンがベースで、別物といっていい。

うれしいのは油が控えめなこと。ギトギト系も嫌いではないが、50代半ばを過ぎると少々つらい。味付けは穏やかで、パラリと軽い食感が心地よい。まさに毎日でも食べたくなる味だ。しかも量が多い。「半」とは名ばかりで、ほぼ１人前のボリューム。単品ならどんな量になるのか気になるところだ。

味噌感よりもコク重視の「味噌チャーシュー」（950円）

続いて登場した「味噌チャーシュー」も見事。丼一面を覆い尽くすチャーシューも柔らかくて、濃いめの味付けで筆者好み。チャーシューの下にはもやしがたっぷりと入っていた。写真ではわからないが、麺はやや太めでコシがあり、コクのある味噌との相性は抜群だった。

最近の味噌ラーメンが味噌感を強めているのに対し、こちらはコク重視。子どもの頃に食べた懐かしい味がよみがえる。深いコクのあとにまろやかな塩味が続き、ほのかな甘みが余韻を残す。

その甘みがカレーチャーハンの風味と絶妙に合う。今回は直感で選んだ組み合わせだったが、大正解だった。おそらくどのチャーハンと合わせても、この味噌ラーメンは受け止めてくれるだろう。

次回は気になった「オム半チャーハン」に挑戦したい。

取材・撮影／永谷正樹

1969年愛知県生まれ。株式会社つむぐ代表。カメラマン兼ライターとして東海地方の食の情報を雑誌やwebメディアなどで発信。「チャーラー祭り」など食による地域活性化プロジェクトも手掛けている。

