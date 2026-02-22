「天才」「メッシ超えのパスセンス」かつて神戸でプレーの元スペイン代表MFが豪州１部で大暴れ！ ゴラッソ２発含む全得点関与に脚光「最高の選手だ」
これまでバレンシアやチェルシー、マンチェスター・ユナイテッドなど欧州の強豪クラブで活躍し、ヴィッセル神戸にも在籍していたファン・マタが、オーストラリア１部で躍動している。
現在はメルボルン・ビクトリーでプレーする元スペイン代表MFは、現地２月21日に行なわれた国内リーグ第18節のメルボルン・シティFC戦（３−１）に先発。抜群の存在感を示した。
まずは21分に先制弾。敵陣中央でルーズボールに反応すると、そのまま左足を振る。放たれたボールは美しいカーブを描き、前に出ていた敵GKの頭上を越えて、そのままゴールインした。
１−１で迎えた64分には、ペナルティアーク付近で味方からパスを受けると、コントロールから左足を一閃。強烈なシュートをゴール左に突き刺すと、さらに89分には、自陣から丁寧なスルーパスを送り、味方の３点目をお膳立てしてみせた。
全得点に絡んだマタに、SNS上では「とんでもないゴラッソ」「遠距離から信じられない一撃」「フットボールの天才」「このリーグはコメディから一気に一流へと変わった」「リーグで最高の選手だ」「（リオネル・）メッシ超えのパスセンス」「もっと注目されるべき」「本当に素晴らしい」などの声が上がっている。
スペイン代表でワールドカップやEUROも経験した実績十分の37歳レフティが、アジアの舞台で輝きを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ファン・マタが魅せる！ 敵陣中央からのロングシュート＆左足鮮烈ミドル＆極上のスルーパス！
現在はメルボルン・ビクトリーでプレーする元スペイン代表MFは、現地２月21日に行なわれた国内リーグ第18節のメルボルン・シティFC戦（３−１）に先発。抜群の存在感を示した。
まずは21分に先制弾。敵陣中央でルーズボールに反応すると、そのまま左足を振る。放たれたボールは美しいカーブを描き、前に出ていた敵GKの頭上を越えて、そのままゴールインした。
１−１で迎えた64分には、ペナルティアーク付近で味方からパスを受けると、コントロールから左足を一閃。強烈なシュートをゴール左に突き刺すと、さらに89分には、自陣から丁寧なスルーパスを送り、味方の３点目をお膳立てしてみせた。
スペイン代表でワールドカップやEUROも経験した実績十分の37歳レフティが、アジアの舞台で輝きを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ファン・マタが魅せる！ 敵陣中央からのロングシュート＆左足鮮烈ミドル＆極上のスルーパス！