GK鈴木彩艶、全体練習復帰に迫る…パルマ指揮官「おそらく今週後半には合流する」

パルマ・カルチョに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、全体練習の合流に近づいているようだ。21日、クラブ公式サイトが伝えている。



鈴木は今季開幕から公式戦全13試合に出場していたが、昨年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手第3指（中指）と舟状骨を骨折。そのままチームを離脱すると日本で手術を受け、リハビリを余儀なくされている。



それでも、先月22日に鈴木はチームに合流し、チームメイトやスタッフから祝福されている様子がクラブ公式SNSで投稿されていたほか、今月6日には個別トレーニングに復帰した様子も報告されており、復帰に向けて着実に前進していることが明らかになっていた。



そんな鈴木の戦列復帰時期には注目が集まっているなか、22日に行われるセリエA第26節のミラン戦を前にした記者会見で鈴木の状況について聞かれたカルロス・クエスタ監督は「ザイオンはまだチームトレーニングに参加していない。でも、おそらく近日中、今週後半にはグループに合流するだろう」と戦列復帰に少しずつ近づいていることを明かしている。