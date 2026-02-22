佐藤駿のエキシビ“神演技”は「最高すぎるだろっ！」振付担当、かつてのレジェンドにも注目　「ちょっと感動です」「本当にキュートでカッコいいスケーターでした」 【冬季五輪】

圧巻の演技を魅せた、佐藤駿のエキシビ振付担当にも注目が高まっている(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビジョンが現地2月21日に行われ、男子シングルで銅メダルを獲得した佐藤駿の演技にも注目が集まった。

佐藤が選んだのはボカロ曲の「千本桜」。序盤に切れ味のあるトリプルアクセルを決めると、桜をモチーフにした淡いピンク色の衣装、日本らしいナンバーに会場も手拍子が出るなど、一体となって盛り上がっていった。

またネット上で注目を集めたのは振付担当の名前だった。

今回の振付を担当したのは2018年平昌五輪女子4位など、フィギュア界のレジェンド、宮原知子さん。中継解説では宮原さんが振付の担当と紹介され、その意図に関して「桜吹雪とその中にたたずむ侍のイメージ」「自分の中の強さ 戦う格好良さ 動と静をテーマにしている」と伝えられると、ネット上では話題が沸騰。