ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、電子レンジで袋ごと加熱するだけで手軽に楽しめる「1／3日分の野菜が摂れる チン！する温野菜」を2月24日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

近年、天候不順による主要野菜の価格高騰が常態化し、家庭の食卓に深刻な影響を与えている。また、単身世帯の増加によって、手軽に栄養バランスを整えられる商品へのニーズも高まっている中で、素材の甘みを引き出しヘルシーに仕上げる「せいろ蒸し（蒸し料理）」が昨年の「トレンド料理ワード大賞」に選ばれるなど、注目を集めている。



「1／3日分の野菜が摂れる チン！する温野菜」

今回ファミリーマートでは、忙しい日々の食生活に、時短・簡便性のある冷凍野菜から、レンジ調理のみで完結する「1／3日分の野菜が摂れる チン！する温野菜」を発売する。ブロッコリー、かぼちゃ、にんじんといった緑黄色野菜を中心に、食べごたえのあるれんこん、じゃがいもの5種類を組み合わせた、素材本来の美味しさを味わえる仕立てにした。

また、袋ごと電子レンジで加熱でき、皿いらずでそのまま食卓に出して食べられる。

日々の忙しい毎日に、手軽に美味しく野菜不足を解消できる「1／3日分の野菜が摂れる チン！する温野菜」を、ぜひ試してみてほしい考え。

［小売価格］235円（税込）

［発売日］2月24日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp