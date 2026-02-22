世界最高峰の格闘技団体「UFC」が21日（日本時間22日）、4月11日（同12日）に開催される「UFC327」でフライ級王者ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）に同級3位の平良達郎（THE BLACKBELT JAPAN）が挑戦することが決定した。

昨年12月「UFC323」で元同級王者ブランドン・モレノ（メキシコ）に2RTKO勝利。フライ級タイトル挑戦へ大きな1勝を飾った平良。同大会でフライ級王者のアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）が試合開始早々に左腕を負傷。TKO勝利という形で挑戦者のジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が新王者に輝いた。フライ級戦線が一気に混沌（こんとん）化した。

ヴァンの初防衛戦の相手として、平良とRIZINでも活躍したマネル・ケイプ（アンゴラ）の2人の二択に絞られていた中で、UFC史上初のアジア男性選手同士となるヴァンVS平良のタイトルマッチが決定した。

平良は「チャンピオンを倒して日本にベルトを持って帰ってきます」と意気込んだ。

日本人選手のUFC世界王座挑戦は、24年12月の「UFＣ310」で朝倉海（JAPAN TOP TEAM）が当時のフライ級王者パントージャに挑戦して以来となる。

平良が勝てば、日本人初のUFC王者誕生となるため、格闘技ファンの大きな注目を集める一戦となる。