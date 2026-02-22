「『獣の奏者』や『鹿の王』、『香君』に繋がっていく何かが、この物語を書いたことで芽生えたのかも」【上橋菜穂子 インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年3月号からの転載です。
『神の蝶、舞う果て』は、上橋さんにとって、長い間、記憶の底に眠っていた作品だった。
「この物語を連載していたのは、『守り人』シリーズを執筆している最中でした。お引き受けしたものの、連載というかたちで物語を書くこと自体、私には不向きだったのでしょうね。連載終了時に、本にしたいと声をかけてくださった編集者さんもいて、なんとか修正してお渡しできたらと試行錯誤したのですが、うまくいかなくて、当時は本にしなかったんです。編集者さんたちには申し訳ありませんでしたと謝って。雑誌連載をしたのはあの一度きりです」
■その後の作品に繋がる大切な要素がすでに入っていた
それから四半世紀近く経ったある日、講談社の若い編集者にふとその話をしたところ、「私、憶えています。小学生の時、第一回を読みました」と。あの頃の読者が目の前の担当編集者とは、なんという巡りあわせか。
「彼女の目がキラッと光って（笑）、ぜひ全部読みたい、できれば本にしたいと。うまく修正できなかった記憶があったし、掲載誌の大半は蔵書の山に埋もれていて探し出すのは難しいし、最初は乗り気ではなかったのですが、その編集者さんと『獣の奏者』を担当した編集者さんが古書店を回って、掲載誌を全部、探し出してくださったんです」
かくして封印は解かれた。
読み返して最初に思ったのは「ああ若かったなあ、でした」と笑う。
「大学で働きながら、オーストラリアでフィールドワークも行い、『守り人』シリーズを書いていた時期に、やったことのない連載を引き受けたなんて。多分、生物の共生や共進化に興味を持ち始めて、本を読んだりしているうちに、この物語のイメージが生まれてきたのかなと思うのですが、ごめんなさい、執筆当時のことは覚えていないんです。今読んでみると、やはり、あらら、と思う部分もありましたが、その一方で、あの頃の自分の熱と勢いのようなものも感じました。それにね、『獣の奏者』や『鹿の王』、『香君』に繋がっていく何かが、この物語を書いたことで芽生えたのかも、と感じたのです。この物語を書いたことはおそらく私のその後の創作に影響を与えている。だとしたら、本にして残してあげたいな、と思うようになったんです」
数カ月に一度、〈闇の大井戸〉から淡い金色の光を放つ〈神の蝶〉の群れが舞い上がってくる。ラムラーの花は、〈神の蝶〉でなければ受粉できない。しかし〈闇の大井戸〉からやってくるのは〈神の蝶〉だけではない。〈蝶の影〉と呼ばれる魔物が〈神の蝶〉を食らうために舞い上がってくるのだ。〈神の蝶〉が食われてしまえば、人々の糧となるラムラーは実をつけなくなる。降魔士の少年ジェードは、相棒の少女ルクランと共に〈神の蝶〉を魔物から守る役目を担っていた。
「ナミアゲハの幼虫はミカン科の植物しか食べないそうですね。たとえ餓死しても、ほかの植物は食べないのだそうです。私は、そういうことを知るたびに、これまで気づいていなかった生命の姿を垣間見たような気がしてドキッとするんです。生態系のことだけでなく、自分たちが作っているはずの社会や文化、価値観なども、なぜそうなっているのか、普段はなかなか、気づくのは難しいですよね」
自分が生きている世界を、慣れ親しんだ当たり前のものだと思っているうちは、気づけないことがある。
「慣れ親しんでいる状況の外に出てみて、はじめて、気づくことってありますよね。『守り人』シリーズでは人間の暮らす〈サグ〉と重なりあう異世界〈ナユグ〉、『孤笛のかなた』では〈あわい〉を主人公たちが行き来する物語を書きましたが、私はずっと、自分が属している集団の外に出ざるを得なかった人が、〈外に出る〉経験を通して、自分が生きている世界はこういうところだったのか、と気づく物語を描いてきたんだと思います。『獣の奏者』のエリンも、『香君』のアイシャも、他の人々とは異なる視点から探求することで、それまで誰も気がついていなかったことに気がついた人ですよね。『鹿の王』のヴァンにしても、謎の病に感染したことで、我が身の内側のことや身体の外に広がる世界を、それまでとは違う視点で観ることになる」
上橋さんの描く物語を読むと、解き放たれたようなカタルシスを感じるのはきっとそのせいだろう。それまで知らず知らずのうちに刷り込まれていた価値観の外側にもっと広い、もっと大きい世界が広がっていることに気づかされる。
「私には、自分が生きている世界のほんのわずかしか見えていない、という想いがあるんです。自分が生きている世界なのに、きっと、わずかしか知らないまま死ぬのだろうなあと。だから、それまで気づいていなかった世界の姿が、ちらっとでも見えた時、生きるということの真の姿を垣間見たような気がして、ドキドキするのかもしれませんね」
■分岐点となった大切な物語、初稿まで28回改稿を重ねた
『神の蝶、舞う果て』のジェードとルクランも自分たちがなぜそんな役割を担うことになったのか。何に抗い、何のために戦っているのかを知らない。ルクランは言う。
〈目隠しをされたまま小舟に乗せられて、急流を下っているような気がしてきたのよ。どこへ向かっているのか見えないのに、体だけは、どこかへ向かって、すごい速さで流されていくような〉
ジェードは、そんなルクランを守ろうとする。あまりにも若く、非力で、痛々しいからこそ胸を掴まれる。
「人の意識や行動って、どんなふうに〈生物としてのふるまい〉に支配されているんでしょうね？ この物語を直しながら、ずっとそんなことを思っていました。ふたりは、ごく普通の少年少女で、だからなのかな、私たちが組み込まれている生態系の複雑さや大きさ、人という存在の小ささがストレートに感じられて、ああ、ルクランもジェードも、よくがんばったなあ、と思いました」
ゲラにするまでに20回以上の改稿を経て、ゲラも初校からさらに4校を重ねた。
「修正はものすごく難しかったです。新しい物語を描く方が百倍ラクだと思いました（笑）。自分にツッコミを入れたくなるような箇所もあったけど、もう二度とこんな感じには書けないな、とも思いました。濃縮した熱い塊がびゅんと駆け抜けるような感じを消さないようにしなくちゃと思いながら直していました」
これまでに上梓した作品の累計発行部数は1300万部を超えた。物語でなければ、伝えられないことがある。そう信じて、書き続けてきた。
「私はずっと、読んでいる間はその世界に引きこまれ、主人公たちと共に生きているような気持ちになる、面白い物語を書きたいと思って書き続けてきたのですが、振り返ってみると、『守り人』シリーズでは、集団で生きる人々の姿と、自分が属している集団の外に出ざるを得なかった人々の姿を描いていたような気がします。様々な国で暮らす人々がいて、文化や価値観、立場など生活の背景が異なる者同士が、葛藤を抱えながら、どう生きていくのかを、生きている世界との関わりで描いていたのだと思います。『神の蝶、舞う果て』では、人間もその一部である生態系の姿が物語の芯になっている。自分たちが、どんな形で生態系の中に組み込まれているのかに気づくことで、それまで知らずにいた世界の姿、生命の姿に気づいていくということを初めて意識的に書いた作品だったのでしょうね。その意味では、その後の創作の流れをつくった大切な物語だと思っています」
取材・文：瀧 晴巳 写真：小池 博
うえはし・なほこ●1962年、東京都生まれ。作家、川村学園女子大学名誉教授。89年『精霊の木』でデビュー。主な著書に『精霊の守り人』をはじめとする「守り人」シリーズ、『孤笛のかなた』『獣の奏者』『香君』など。2014年国際アンデルセン賞作家賞、15年『鹿の王』で本屋大賞、20年『獣の奏者』の英語版でプリンツ賞オナー、23年「守り人」シリーズで吉川英治文庫賞、24年菊池寛賞を受賞。
『神の蝶、舞う果て』（上橋菜穂子／講談社） 1980円（税込）
降魔士の少年・ジェードは〈闇の大井戸〉で魔物から聖なる蝶を守る役目を負っていた。ラムラーの実は、この蝶でなければ受粉できない。聖なる蝶が舞い上がる時、予兆の鬼火が飛ぶ。ジェードの相棒の少女ルクランはなぜかその鬼火に激しく反応してしまう。ジェードはそんな彼女を守りたいと願っていたが、壮大な運命の糸に巻き込まれていく。二十数年の時を経て、幻の作品が新たによみがえる。
