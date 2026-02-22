ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで、“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一ペアが金メダルに輝いた瞬間を解説した元フィギュア選手の高橋成美さんと２０１０年バンクーバー五輪男子代表の織田信成さんが２２日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）に生出演した。

番組では木原と三浦にインタビュー。三浦は高橋さんへ「本当に心からの応援ありがとうございました。本当に毎試合毎試合、なるちゃんの姿が見えると頑張ろうという気持ちにすごくなります。本当にありがとうございます」と感謝した。

さらに木原は「本当にたくさんの応援をいただきありがとうございました。やっぱり日本のペア…なるちゃんがいなければ、こういうふうに、オリンピックメダルを取ることはできなかったと思うので、本当に感謝しています。ありがとうございました」とメッセージを送った。

この言葉に高橋さんは「うれしすぎて…なるちゃんがいなければって言ってくれたんですけど」と涙ぐみ声を震わせた。続けて「解説する前に私は龍一をペアに誘ってしまったんです。その後、自分と滑ったらうまくできるって言って楽観的に誘ったけど、いかなかったから、ずっと足を引っ張っていたと思ったけど。その足を蹴らないでくれた龍一は。だから、私がくっついていつか解説で恩返しできるように。このオリンピックで、くっついてきたけど、ちょっと解説いっぱい７年間研究したから、それでみんな感動してくれて、ちょっとでも役に立てたと思ったら、人生、人の足を引っ張るのも悪くないと思いました」と明かした。