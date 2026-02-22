2019年デビューのロングライフモデル

プジョー3008が搭載する1.2L直列3気筒ターボのマイルドハイブリッドが、名機の予感がすると書いた前回。続いて、同じパワーユニットを搭載する『プジョー2008GTハイブリッド』に乗ることになった。

2代目となる現行2008は2019年デビューということで、ロングライフモデルとなっている。本国デビュー時から1.2Lガソリン、1.5Lディーゼル、EVの3本立で、全て日本にも導入されてきた。



1.2L直列3気筒ターボのマイルドハイブリッドを搭載する『プジョー2008GTハイブリッド』。 平井大介

個人的に歴代モデル取材を通じて、いいパッケージだなぁと思い続けている。使い勝手だけでなく長距離での乗り心地もよく、特にディーゼルは最強だと思っていて、新車価格の総額計算だけでなく、中古車サイトを検索したのは一度や二度ではない。

取材車は2023年にフェイスリストを受けたモデルで、このハイブリッドは昨年8月に日本導入開始。現在はこのパワーユニット1本となっている。

全長4305mm、全幅1770mm、全高1580mmと、以前1550mmに収まっていた全高がシャークフィンアンテナの分だけ伸びたのは惜しいが、日本の公道で使用するには相変わらずいい大きさだ。

今回も感じることができた長距離の強さ

久しぶりに対面すると、だいぶ洗練されたなぁというのが第一印象。乗り込むと背が高いモデルということで、ドライビングポジションも少し高めで見晴らしがよく、その結果、走行中のストレスが少なく感じた。

それは前回3008でも書いたiコクピットと筆者の相性がいいことも関係しているはずだが、同じく前回も指摘した2重グラフィックのメーターはふたたび酔いそうになった……。



メーター位置が高く小径ステアリングとなるiコクピットを採用する2008。 平井大介

他に気になったのは、エンジンスタートボタンの反応がワンテンポ遅く感じることと、これは同じシフトを採用する他モデルとも共通するが、スポーツモードなどを切り替えるノブとマニュアルモードのスイッチが、ブラインドだとわかりにくいこと。

いずれも所有すれば慣れるのかもしれないが、今回の約1週間の試乗では馴染むことができなかった。あと念のため書いておきたいのは、ナビが装備されていないため、アップル・カープレイやアンドロイド・オートなどを駆使する必要があることだ。筆者は前者を使用した。

さて、長距離の強さは、今回も感じることができた。シートの作りがよく疲れが少ないのだ。新世代ではタッチ式になったスイッチが物理式なのも使いやすかった。

内装のステッチがイエローなのは、最近のプジョーらしく適度にスポーティ。イルミネーションの色が変えられるので、ステッチに合わせてイエローにしたら、かなりいい雰囲気になった。ボディカラーのオブセッション・ブルーも実にプジョーらしくて、かなり好みである。

このユニットの完成形といえる熟成度

パワーユニットのスペックは136ps/230Nmで、車重が1330kgということもあり、終始、軽快かつパワフルに走ってくれる印象だ。前回も書いたように、ダウンサイジングターボらしく回転が落ち込んだ時に一瞬だけパワーが足りなくなるが、気になるのはそれくらい。

発進から約30km/hまではモーターのみの駆動が可能で、加速、高負荷時はモーターがエンジンをアシスト。高速はエンジンのみで、中速は状況に応じて切り替えとなるため、場面によってモーターがしっかり補っているのが実感できた。街中では回生ブレーキの効き具合が、あくまで好みの話だが、強すぎず弱すぎず絶妙に感じた。



パワーユニットのスペックは136ps/230Nm。車重が1330kgと現代としては軽め。 平井大介

ちなみにハイブリッド化に伴い、ベースのエンジンは約40％の部品を新設計しており、このユニットの完成形とさえいえる熟成度だ。

これでいいんだよ！ さすがは猫足！

さて、この2008も3008と同様に足まわりが絶品。素直によく曲がり、とにかくよく粘る。ストロークはありつつ、路面にしっかり吸い付くかのよう。その時の心の中を言語化するとこんな感じだ。

「これでいいんだよ！ 硬すぎず柔らすぎず絶妙じゃないか！ さすがは猫足！ 熟したね！！」



価格は419万円と、為替レートなどを考えればかなり頑張った数字だ。 平井大介

また、高速道路でうねりを乗り越えたあとの足まわりの戻り方が素晴らしかった。変な揺り戻しがなく、気持ちよく収まるのだ。自宅がある静岡県東部へ帰宅する際に必ずテストする路面があり、よくできている！ と感心してしまった。

ちなみにタイヤは215/60R17のグッドイヤー・エフィシェントグリップ2が装着されていて、これも決して悪くはないが、ミシュランあたりを組み合わせてみたいとも思った。

これで価格は419万円と、為替レートなどを考えればかなり頑張った数字といえる『プジョー2008ハイブリッドGT』。まさに熟れ時といった印象で、そう、個人的にかなり気に入ってしまった。

そうなると若干スペックは低いものの、1230kgと100kg軽量（！）で同系パワーユニットを搭載するプジョー208がもしやベストバイなのではと、広報車が並ぶステランティス・ジャパンの駐車場で思った次第。

ということで、この話はさらに次回へ続きます。