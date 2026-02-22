ロックバンド「HOUND DOG」のボーカル・大友康平（70）が21日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜後6・58）に出演。ギラギラの若手時代を語った。

デビューが決まり、絶対売れるという評判が「外れまして」と自虐的に振り返り、「その後もいろんな曲出したけどあまり売れなくて」と回想。1985年に「ff（フォルテシモ）」が大ヒットした30歳ごろまでは「レコードセールスが悪かった」と語った。

また、「今の音楽フェスを見てると、出演者たちがみんなフレンドリーじゃないですか。信じらんないですね」と吐露。「もう俺らの時はバチバチですよ。ぶっ潰してやる！って。あそこのバンドのファンをこっちに持って来てやる。メインのお客さんも俺たちのお客さんにしてやる！ってそういう感じですよね」とまわりのミュージシャンとの関係性がピリピリしていたことを明かした。

「ロックンロールなんで不良ですよ。フォークはみんなで一緒に（笑顔で歌う）…って、ふざけんなバカヤロー！みたいな」と思い返した。

当時は、先輩・内田裕也さんが浅草で開催していた「ニューイヤーコンサート」に出ないといけなかったという。「裕也さんは実はマンツーマンでお会いするととっても優しい人なんですよ。ところが、取り巻きがいっぱいいると変わるんですねえ…」と苦笑いした。

「また取り巻きの人が凄いんですね。大きい人やら、腕っ節の強い人やら…。殴る人も居ましたね」とぶっちゃけ、人物名を挙げたがピー音で伏せられた。「まあ大体、存在で分かりますよね」と言って巻き舌でモノマネし、MCの黒田有らを笑わせていた。