自民・小野寺氏“新トランプ関税”は「正直ムチャクチャ」　再交渉は「慎重に議論を」

22日朝のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した自民党の小野寺税制調査会長は、トランプ大統領の新たな関税の発表について「ムチャクチャだ」との感想を述べつつ、アメリカと再び交渉するかは「慎重に議論するべきだ」という考えを示しました。

自民党・小野寺税調会長：

（追加関税は）正直いうと、ムチャクチャだなと思う。むしろ混乱だけが残る。（Q.前提が変わったのだから日米の合意見直しも考えとしてあると思うが）よく慎重に議論すべきだと思う。日本は自動車（への関税）をまず重心に考えたから、そういう意味では最高裁の範囲に入ってないので、影響が出るのは困ると思う。

小野寺氏は、最高裁の判断が「自動車にかけられている関税に関わっていない」と指摘し、日米の合意は「自動車の関税を下げたという内容が重い」と強調しました。

そして、「企業は予見性（将来の見通し）が必要だ」という観点から、自動車分野で「また違う動きが出ると予見性が見られなくなる」と指摘しました。

一方、同席した中道改革連合の階幹事長は、高市首相が訪米する際「投資について日本にもう少し有利な合意ができないか交渉するべきではないかと思う」と述べました。