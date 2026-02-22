お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が21日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」（土曜深夜1時）に生出演。相方の若林正恭（47）の休養を説明した。

春日は「若林さんが（休養を）発表されたじゃないですか。スーパーボウルの前も2週間ぐらいでしたっけ、お休みいただいて私1人っていう。この番組的にいったら、そんなにもの珍しい感じじゃないじゃん。他のレギュラー番組、コンビでやってる『ソレダメ！』とか、何回か1人でやったのよ、（休養）発表前に。だからそんなに共演する方々から『大丈夫なの若林は』みたいなことはなかったんですけど」と語った。

春日は「でも知らない人もいたみたいで。柴田理恵さんが『アンタどうなの。若林くんどうなのよ！』って言われて。『私もよくわからないですけど、喉を休ませなきゃいけないらしいですよ』って言ったら（柴田が）『なんでアンタわかんないのよ！』みたいな。ちょっと怒られたりとかしながら。『とにかく休養が大事みたいですよ』って。（柴田が）『そうなの？私も喉やったことあるからさ』なんて言って。結構普通にスタジオのグリーンバックの前にみんな着いてるのに、2人でずっと立ち話というかさ。収録がなんか5、6分押すという」と心配していた共演者を明かした。

春日は「いろんな方が心配していただきまして。休めばまた復活するということで、その間私1人でこの番組をなんとか支えていこうと思います」と宣言し、番組をスタートさせた。

若林の所属事務所今月18日、3週間の休養を発表。「以前より喉のコンディション不良が続いておりましたため、医師の診察を受けましたところ、一定期間の安静が必要との判断に至りました」と説明した。