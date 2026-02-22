＜俺の家事は完ペキ…？＞家事に夢中で見落としていた…「家族が笑顔でいるために」【第12話まんが】
俺（タクヤ）は、妻のエリと2才の息子・カナタを育てている。エリが職場復帰を果たしてから、わが家は大忙しな日々。だから俺は得意な家事を頑張ってきた。なのにエリは不満を募らせ、カナタを連れて実家に帰ってしまった。ただ実家の母には「大切なのはエリさんがどう考えているか」だと言われた。義母から伝えられた「一緒に育児がしたかった」というエリの言葉が頭をかすめる。エリは俺に対し、家事より優先してほしいことがあったのだ。
母が作る食事は柔らかいものばかり。思わず指摘するとこう返された。「家事って生活の一部でしかないの。家事のために、生活があるんじゃないのよ？ ましてや子どもが小さいうちなんて、毎日をなんとか回すだけで精一杯なの」
俺はエリとの生活を思い出していた。カナタは野菜が嫌だと言っては泣き、お気に入りのシャツがないと言っては泣き……。そのたび必死でなだめるのはエリの仕事だったのだ。俺は家族との生活にきちんと向き合っていただろうか。
生活をうまく回していくために家事がある……。そんな母の言葉が俺に刺さった。俺は家事をうまく回すために生活をしていたのかもしれない。懸命に育児をしていたエリは、育児中心の生活のなかに家事を落とし込みたかったのだろう。
俺が家事ありきの生活をしていたからエリは出ていった。エリの言葉に聞く耳を持たなかったせいで、この状況を招いてしまったのではないだろうか。もう一度エリとやり直したいと思うのであれば、今のままの俺じゃダメなのだろうと思う。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
