【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】世間知らずのお嬢様育ち！大好きな趣味は着物＜第2話＞#4コマ母道場

世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。

第2話　義母は超絶お嬢様



【編集部コメント】

なんと……！　お義母さんはお嬢様育ちだったのですね。「超絶」がつくほどのお嬢様だったとは……。金遣いが荒かった結婚当初、きっと周りは苦労したのでしょう。渡せば渡すだけ使ってしまっていたお義母さん。ある程度自由を与えてその中でやりくりしてもらうことが、お互いの妥協点だったのですね。確かにお義母さんの趣味である着物はお金がかかりそうです……。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・井伊テレ子