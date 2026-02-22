ショットメーカーの川春花が左耳を触るルーティンの意味とは？
アルバTVで放送されている番組「トッププロレッスンK'Sスタジオ」。2025年の番組の中から、女子ツアー通算5勝を誇る川春花が話してくれた、ショット前の大事なルーティンを紹介する。
【連続写真】ドライバーのボール位置は左耳下 トップで股関節に乗ったら一気に体を回す 川のドライバースイング
◇ ◇ ◇ドライバーのショット前には、左手で左耳を触るルーティンを行います。ドライバーのボール位置は、常に左耳の下に来るよう意識しているため、手を当てながらアドレスに入り、スタンスを取ることでボール位置が狂わないようにしているのです。ユーティリティやロングアイアンの場合は、ボールをもう少し右側にセットします。そのため、左目あたりを触りながらスタンスを取ることで、正確に構えるようにしています。また、私の悪い癖は、特に手首を使ってクラブをヒョイと上げてしまうことです。インサイドに上げてしまうと、ドライバーショットが曲がってしまいます。それを防ぐために、体幹を使い、とにかく真っすぐクラブを上げることを意識しています。シャフトが地面と平行になるハーフウェイバックの位置では、フェースが開きすぎていないかをチェックします。ワッグルをしながら右腰あたりでフェースの向きを確認するのが、私にとって重要なチェックポイントです。■川春花かわさき・はるか／ 2003年生まれ、京都府出身。ダイナミックかつ効率的なスイングで国内ツアー通算5勝を挙げる。村田製作所所属。◇ ◇ ◇●川春花のアイアンショットを詳細分析！ 関連記事『川春花は前傾をキープしながらややダウンブローで打つ！ どこを真似ればいい？』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
