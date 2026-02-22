欧州ツアーがハットンらLIV選手8人に“条件付き出場許可” 元世界ランク1位ラームは対象外
DPワールド（欧州）ツアーは21日、ツアーメンバー8人に今季のLIVゴルフへの出場を許可することを発表した。
【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎
その8人はタイレル・ハットン、ローリー・キャンター（イングランド）、トーマス・デトリー（ベルギー）、トム・マキビン（北アイルランド）、アドリアン・メロンク（ポーランド）、ビクトル・ぺレス（フランス）、ダビド・プイグ（スペイン）、エルヴィズ・スマイリー（オーストラリア）。元世界ランク1位のジョン・ラーム（スペイン）はこのメンバーに含まれていない。ツアーとラームは現在調停中で、引き続き、欧州ツアーをプレーすることは可能だ。欧州ツアーメンバーがLIVゴルフに出場することは規定違反。2022年にLIVゴルフへ出場したメンバーへの罰金徴収を開始し、23年には英国のスポーツ仲裁裁判所で勝訴して罰則の執行が認められた。当初はLIVゴルフがその費用を肩代わりしていたが、昨年7月にそれを中止することを発表していた。これらの選手は、未払いの罰金の全額支払い、ツアーに対する係争中の異議申し立ての取り下げ、指定された大会および関連するプロモーション活動への参加を条件に、欧州ツアーの会員資格を維持しながらLIVゴルフに出場できる条件付き免除に合意した。この条件を満たせば、今季はLIVゴルフに出場したことによる処分は行われず、メンバー資格が維持される。「これらのメンバーが受け入れた条件は、DPワールドツアーにさらなる価値をもたらし、それぞれに利益をもたらす。これは今季のみに限定され、今後の先例にはならない」と、ツアーは声明を発表した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ケプカが衝撃のLIV離脱→PGA復帰「最初に電話をしたのはタイガー」
桁違い！ LIVゴルフ賞金ランキング
LIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑の覚悟
LIVが世界ランキングポイント獲得もラーム不満「ほかのツアーと同じ扱いを受けていない」
欧州より稼げる結果に LIVが初の世界ランキングポイントを獲得…開幕戦Vで何pt？
【写真】松山英樹がLIV離脱のケプカを歓迎
その8人はタイレル・ハットン、ローリー・キャンター（イングランド）、トーマス・デトリー（ベルギー）、トム・マキビン（北アイルランド）、アドリアン・メロンク（ポーランド）、ビクトル・ぺレス（フランス）、ダビド・プイグ（スペイン）、エルヴィズ・スマイリー（オーストラリア）。元世界ランク1位のジョン・ラーム（スペイン）はこのメンバーに含まれていない。ツアーとラームは現在調停中で、引き続き、欧州ツアーをプレーすることは可能だ。欧州ツアーメンバーがLIVゴルフに出場することは規定違反。2022年にLIVゴルフへ出場したメンバーへの罰金徴収を開始し、23年には英国のスポーツ仲裁裁判所で勝訴して罰則の執行が認められた。当初はLIVゴルフがその費用を肩代わりしていたが、昨年7月にそれを中止することを発表していた。これらの選手は、未払いの罰金の全額支払い、ツアーに対する係争中の異議申し立ての取り下げ、指定された大会および関連するプロモーション活動への参加を条件に、欧州ツアーの会員資格を維持しながらLIVゴルフに出場できる条件付き免除に合意した。この条件を満たせば、今季はLIVゴルフに出場したことによる処分は行われず、メンバー資格が維持される。「これらのメンバーが受け入れた条件は、DPワールドツアーにさらなる価値をもたらし、それぞれに利益をもたらす。これは今季のみに限定され、今後の先例にはならない」と、ツアーは声明を発表した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ケプカが衝撃のLIV離脱→PGA復帰「最初に電話をしたのはタイガー」
桁違い！ LIVゴルフ賞金ランキング
LIVゴルフに日本勢2人目の挑戦者 浅地洋佑の覚悟
LIVが世界ランキングポイント獲得もラーム不満「ほかのツアーと同じ扱いを受けていない」
欧州より稼げる結果に LIVが初の世界ランキングポイントを獲得…開幕戦Vで何pt？