「甘、いや、酸っぱい思い出です」スリムクラブ内間、“健康志向が強い”母の手作り弁当を再現「素敵なお母さんですね」「沖縄あるある弁当」
お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成（49）が20日、自身のXを更新。自身の高校時代に母が作ってくれていたものを再現したという“手作り弁当”を披露した。
【写真】「沖縄あるある弁当」“健康志向の強い”母の手作り弁当を披露したスリムクラブ内間
内間は「ウチの母ちゃんは、健康志向が強く、手作りにこだわる人です。僕が高校生の頃には、学校に弁当を2個持たされました。2個です。決して大食いではありませんよ笑」「1個は、昼ごはん。もう1個は、塾の前に食べる夕ご飯です。2個とも同じメニューですが、夕ご飯用には、沖縄の熱い気候を考慮し、腐らないように、梅干しを7つも入れてくれました。再現してみました」と当時を振り返り、白飯とおかずの上にも梅干しがずらりと並べられた弁当の写真をアップ。
「母ちゃんの愛情を感じますね。甘、いや、酸っぱい思い出です」としみじみと伝えて締めくくった。
この投稿にファンからは「素敵なお母さんですね」「当時は気が付かないけど大人になって分かる親の愛情って最高で最強!!!」「沖縄あるある弁当ですね……でも7個は…」「愛を感じます」などのコメントが寄せられている。
